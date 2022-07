AC 40, pronto al varo il primo foiler di Coppa America

Sta per andare in acqua la prima barca che vedremo in scena alla prossima Coppa America, Barcellona 2024. No, non ci riferiamo agli AC 75 con sui si disputerà l’America’s Cup, ma agli AC 40, i monoscafi foil con cui si svolgeranno Youth e Women America’s Cup.

AC 40 – Come saranno i monoscafi Foil della Coppa America

Li stanno costruendo in Cina, presso il cantiere australiano McConaghy Yachts, che si occuperà di tutti gli scafi in produzione. Il progetto è del solito vulcanico Dan Bernasconi, grande capo del design team dei kiwi, che ha in pratica adattato il concetto, e il progetto, con cui Team New Zealand aveva vinto la coppa, ovvero lo scafo 2 Te Rehutai, a un 12 metri foil. Le previsioni dicono che gli AC 40 avranno performance simili addirittura ai primi AC 75 varati, gli scafi 1 della scorsa edizione.

AC 40 – una barca One Design

I monoscafi volanti saranno tutti perfettamente uguali e non si basano su una box rules come i 75. Quelli che saranno in dotazione ai team giovanili o femminili affiliati a un team sfidante, quello di Luna Rossa per esempio, potranno per esempio essere oggetto di test e sperimentazioni, ma dovranno essere sempre in rigida monotipia quando regateranno.

AC 40 – doppia randa e vele

Come sui 75 anche queste barche avranno una doppia canaletta sull’albero e due rande sovrapposte. Una scelta che ha delle ragioni aerodinamiche, dato che su queste barche non è consentita l’ala rigida le due rande sono la soluzione più vicina a un profilo alare. Le vele sono fornite dalla North Sails, l’albero è in due sezioni e costruito dalla Southern Spars.

AC 40 – Dati

Lunghezza scafo 11,80 mt

Baglio massimo 3,38 mt

Pescaggio 3,50 mt

Dislocamento 2000 kg

Equipaggio 4 persone