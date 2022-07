Ormeggiare in Toscana: 11 marina top per l’estate 2022

Dove ormeggiare in Toscana quest’estate? Le Marine della Toscana non sono seconde a nessuno per ricettività e qualità dei servizi.

Ormeggiare in Toscana – Marine della Toscana

Questa dimostrazione di forza è evidente quando si guardano i numeri che offre il Consorzio delle Marine delle Toscana che raduna 11 delle migliori realtà portuali (due in costruzione): 4.000 posti barca che possono ospitare da un “barchino” al megayacht da 100 metri.

Dove ormeggiare in Toscana – Gli undici Marina

La realtà delle Marine della Toscana le potete vedere nella cartina qui sotto che, da nord a sud, copre tutte le coste della regione.

Scopri tutti i dettagli su marinedellatoscana.it

Ormeggiare in Toscana – Sconti con la Fidelity Card

Il Consorzio per l’estate ha varato tante novità. La prima è sicuramente la Fidelity Card che darà diritto a ricevere una tessera on line che genera uno sconto del 10% sul canone di ormeggio in transito nei porti che aderiscono alla rete e ad un “welcome kit” con prodotti enogastronomici a km.0.

Sul tema accessibilità ai porti e per una nautica senza barriere il Consorzio ha assoldato Marco Rossato, navigatore solitario, presidente de “I Timonieri Sbandati ASD”, scuola vela e navigazione dedicata al mondo della disabilità. Nel corso della stagione, Rossato farà tappa in tutte le marine della rete per parlare di un mondo della vela e della nautica aperto a tutti, dei diritti delle persone con disabilità verificando l’accessibilità delle marine con soluzioni per favorire una portualità senza barriere.

A settembre il Consorzio delle Marine della Toscana sarà presente al Cannes Yachting Festival dal 6 all’11 settembre e al Salone di Genova in programma dal 22 al 27 settembre per presentare il meglio dell’offerta yachting della Toscana.

Ormeggiare in Toscana – Buone notizie dai Marina

Il miglioramento delle Marine del Consorzio è costante. Come a Viareggio 2020 dove sono in corso lavori per migliorare le infrastrutture. Il Marina Arcipelago Toscano a Piombino vede le prime barche ormeggiate dopo che è stata praticamente finita la nuova diga foranea. A Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba, stanno ampliando gli ormeggi.

Buone notizie anche da Livorno: Porta a Mare con un progetto che prevede interventi di trasformazione in approdi turistici del Porto Mediceo e della Darsena Nuova che si svilupperà tra l’area ex Cantiere Orlando e la zona sud del Porto Mediceo. Ma tutti gli altri Marina sono in costante evoluzione per offrire nuovi servizi con l’obiettivo di unire l’esperienza in mare con il territorio retrostante.

E la Toscana non ha rivali in questo senso.