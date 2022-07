BARCHE USATE Vendono cinque barche da 6,40 a 13,92 m

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate da 6,40 a 13,92 metri. Barche per ogni esigenza e tasca! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Cinque barche usate da 6,40 a 13,92 m

First 21.7 – 6,40 m – Il minialtura di Finot

La prima delle barche usate che vi proponiamo è perfetta per divertirsi. Stiamo parlando di un Beneteau First 21.7s (6,40 x 2,48 m), un vero e proprio “minialtura” rimasto in produzione dal 2005 al 2011. Vi farete delle belle uscite a bordo di questo piccolo gioiello formato Finot, con una superficie velica di oltre 25 mq per un dislocamento di 1.245 kg a vuoto.

Lo scafo, di concezione monolitica, è in poliestere stratificato. Un contro-stampo strutturale realizzato con materiali unidirezionali è incollato e stratificato allo scafo. Il suo ruolo strutturale è importante poiché permette di riprendere tutti gli sforzi ed i punti di pressione (tiranti lande sartie, chiglia, timone…) assicurandone la ripartizione e garantendo minore sollecitazione allo scafo. Lo stato della superficie del contro-stampo agevola le operazioni di pulizia e dà una migliore finitura. Schiume per il galleggiamento sono distribuite nella struttura dello scafo.

Sottocoperta, trovano spazio due cuccette in quadrato, una piccola cucina e il wc chimico e la cabina doppia di prua con matrimoniale con materassino 1.90 m x 1.40 m

Il modello che vi proponiamo, visibile a Marina di Minturno – Scauri, è del 2010 ed è in perfette condizioni: la barca è “usata pochissimo per impegni di lavoro, rimessaggio e manutenzione invernale, deriva mobile (180 cm), rollafiocco, wc chimico e fornelli, doppia batteria, motore Yamaha 4t 8cv gambo lungo“.

Star 28 – 8,60 m – Crociera “vintage”

Proseguiamo con la seconda delle barche usate in vendita sul nostro mercatino. Lo Star 28 (8,60 x 2,49) è stato costruito nel 2001 dal cantiere Settemari su progetto, anche in questo caso, di Finot. Un modello perfetto per la vostra crociera, soprattuto in famiglia.

La barca, fuori, si caratterizza per il timone a barra, pozzetto semplice in stile Comet 28 (non a caso progetto di Finot) tuga alta, specchio di poppa con doppio scalino.

Sottocoperta, trovano spazio 4 cuccette (doppia a prua e due in quadrato) e il wc. Il modello in vendita, visibile a La Spezia, in Liguria, è dotato di elettronica completa e vele nuove.

Manhattan 44 – 13,25 m – Una perla targata Bill Cook

Proseguiamo con la terza delle barche usate sul nostro mercatino. Una barca decisamente “fuori dal coro”: un Manhattan 44 (13,25 x 4,00 m) e abbastanza rara.

Il progetto è di Bill Cook e venne prodotta in Italia dal cantiere Artmare fino al 1983: nell’83 il cantiere fallì e fu rilevato dall’Avv. Federico Avallone del cantiere Velieri da Corsa e ribattezzato Artmare Sud, che si limitò a proporre kit da completare.

Il modello che vi proponiamo, visibile alla Spezia, in Liguria, è del 193. Sottocoperta dispone di tre cabine e due bagni. E’ motorizzato 39 cavalli ed è dotato di ogni comodità: Genoa avvolgibile, Avvolgifiocco, Riscaldamento Webasto, Bimini, Telaio sprayhood nuovo, Cuscineria dinette 2021, Passerella, Kit ormeggio/ancoraggio e molto altro…

Il prezzo è molto interessante per una barca di queste dimensioni.

Dufour 450 GL – 13,50 m – Comodamente Dufour

Andiamo avanti con la quarta delle barche usate in rassegna. Il Dufour 450 GL (13,50 x 4,35 m) è un 13 metri e mezzo a firma di Felci che ispira da subito tanta sostanza. La barca nasce dalla matita dello studio Felci e la lunghezza al galleggiamento è elevata, accoppiata a un baglio massimo importante.

Le manovre, abbinate al piano velico adeguato, sono facili da gestire in equipaggio ridotto e lo spazio per lo stivaggio non manca di certo. Il peso complessivo è poco più 10mila chili, con la zavorra che varia da 2800 a 3000 chili in base al tipo di chiglia che si sceglie, se corta (1,8) o lunga (2,2 m). Il guadagno in termini di peso permette di ridurre in parte anche la superficie velica senza perdere in prestazioni, ottenendo maggior facilità di manovra e agilità sia con arie leggere e con vento più sostenuto.

Il layout è abbastanza tradizionale, ma ciò che contraddistingue la barca sono alcuni piccoli dettagli che danno ancora di più la sensazione di una barca concreta. Molto utile l’alloggiamento per il chartplotter che esce da sotto il tavolo centrale e si orienta a piacere verso le due timonerie. A garantire il passaggio d’aria e di luce sottocoperta ci sono tre passauomo di buone dimensioni, di tipo tradizionale e non a filo, una buona scelta in termini di funzionalità e razionalità nelle linee esterne. La conformazione standard è a tre cabine, con due a poppa divise da un tunnel dove sono nascoste le batterie. La cabina di prua dalle generose dimensioni mantiene la stessa altezza di tutta la barca, circa 2 metri.

Il modello in vendita, visibile a La Spezia, è del 2014 ed è dotato di ogni comodità nella sua configurazione a tre cabine e due bagni. La motorizzazione è Volvo 75 CV, dispone tra l’altro di elica di prua, riscaldatore, sprayhood, passerella, randa fullbatten e genoa avvolgibile.

X-452 – 13,92 m – La “crociera” secondo Jeppesen

La quinta e ultima delle barche usate in rassegna è un grande classico firmato Jeppesen. Un X-452 (13,92 x 4,25 m), cruiser/racer in produzione dal 1986 al 1992.

Una barca bellissima, più orientata alla crociera. Veniva offerta una varietà di layout, tra cui versioni a tre e quattro cabine, che divennero popolari nel Mediterraneo.

Il modello che vi proponiamo, del 1991, è stato oggetto di moltissimi lavori refitting. E’ dotato di albero Cariboni, vele North Sail, spinnaker, motorizzazione Yanmar 63 cv. Il trattamento antiosmosi è stato eseguito nel 2020 con garanzia completa di cinque anni. Il sartiame è stato revisionato nel 2018, l’elettronica è del 2016.

A cura di Eugenio Ruocco

