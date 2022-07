Vivere in barca per combattere il caro vita. È boom

Più che una tendenza è un vero boom quello di vivere in barca invece che in casa. Sono cresciuti del 65% tra il 2019 e fine 2021 in Gran Bretagna i finanziamenti per l’acquisto di una barca come casa.

Vivere in barca – Una ricetta contro il carovita

Lo testimonia un sondaggio della società leader nei finanziamenti di questo tipo, la britannica Promarine Finance che ha spiegato il fenomeno così: “”L’aumento della domanda di finanziamenti per le imbarcazioni e in particolare per le imbarcazioni ‘liveaboard’ non mostra segni di rallentamento dall’inizio della pandemia.

C’è stato un passaggio da chi ha acquistato durante la pandemia a chi ha fatto questa scelta a causa del costo della vita e della crisi abitativa, e i risultati del sondaggio mostrano come questi dati siano molto chiari. Gli acquirenti sono spinti a prendere in considerazione soluzioni abitative alternative e più convenienti, piuttosto che rimanere nella loro attuale situazione di pagamento di affitti e utenze in aumento”.

Una ricetta contro i rincari del costo della vita e delle utenze che sta colpendo il mondo. Questa è anche la causa dell’aumento esponenziale dell’acquisto di una barca per viverci stabilmente.

Vivere in barca – Per i giovani che escono di casa è la soluzione

E non riguarda solo un cambiamento di vita per chi decide di destinare la barca ad abitazione. Il 30% delle richieste di finanziamento della “barca/casa” è di giovani alla loro prima esperienza di vita al di fuori della casa dei genitori. La facilitazione deriva dal fatto che è la barca stessa la garanzia per ottenere il “mutuo marittimo”.

La durata del finanziamento per l’acquisto di un’imbarcazione da diporto va da due a 10 anni in media.

Vivere in barca – Grecia e Portogallo le mete top

Ma oltre a essere un antidoto al carovita, vivere in barca è anche l’occasione per andare a vivere in una nazione che offre vantaggi fiscali. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo sul vivere a bordo: e riguarda soprattutto chi a fine carriera vuole ridurre la tassazione sulla pensione.

La Grecia è forse la nazione che oggi offre più vantaggi. Grazie all’approvazione il 31 luglio 2020 della legge 4714/2020, i pensionati privati italiani possono trasferirsi fiscalmente in Grecia e beneficiare di un’imposizione agevolata del 7% per 15 anni. Il pensionato interessato ad ottenere questa agevolazione deve trasferire la propria residenza fiscale in Grecia e trascorrervi almeno 183 giorni nell’anno solare.

Anche il Portogallo è un bestseller. In Portogallo la tassazione è al 10% per 10 anni in qualità di “Residente Non Abituale” per chi – in Portogallo e a Madeira – è effettivamente residente sia dal punto di vista anagrafico che anche fiscale, come specificato dalla Legge n. 249/2009. Inoltre il costo della vita è inferiore del 25% rispetto all’Italia.

