Da sempre amato dai velisti italiani, il mare croato ospita isole, baie e spiagge spettacolari –

dall’Istria al Quarnaro e alla Dalmazia – che regalano vacanze in barca uniche al mondo.

Con la nostra scelta vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

Croazia, nel blu del mare più blu

Qualcuno una volta ha definito il mare della Croazia come un Paradiso per i velisti e chi conosce bene il grande sviluppo marino e costiero del Paese adriatico sa che non è un’affermazione così lontana dalla verità.

Lunga ben 6.278 chilometri, la magica costa della Croazia comprende infatti anche 1.244 tra isole, isolotti, scogli e scogliere che trasformano il navigare in questa parte del Mar Adriatico nel vivere all’interno di un infinito parco di divertimenti.

Intere giornate trascorse al timone, oppure rilassati in pozzetto, andando alla ricerca della baia più nascosta e della spiaggia più soleggiata, sono il must per chi ama fare vacanze in barca. Soprattutto in estate, quando il clima, già naturalmente mite lungo le rive marine della Croazia, è un vero invito a tuffarsi in un mare magnifico e quasi ovunque pulitissimo e incontaminato.

Basti pensare che la gran parte dalle spiagge e dei litorali croati è decorata con la “Bandiera Blu”, proprio a conferma della qualità del mare, della sicurezza e del servizio. Addirittura il 97,96 per cento delle 884 spiagge sottoposte a controlli è stato proclamato ideale per la balneazione.

Trascorrere parte delle proprie vacanze nelle calette disabitate dell’Adriatico croato vuol dire insomma poter stare a diretto contatto con la bellezza primordiale delle migliaia di isole e della lunghissima e frastagliata costa. Calando l’ancora negli stessi luoghi nei quali, già millenni or sono, venivano legate le barche degli Illiri o le galee degli antichi Romani.

Ma non solo: per rispondere infatti a tutte le principali e importanti esigenze dei diportisti italiani, oggi la maggior parte delle insenature riparate della costa croata è dotata di boe per l’ormeggio che, oltre a regalare notti di attracco sicure e tranquille, tutelano il fondo del mare. Così anche i parchi nazionali di Kornati e Krka, perle del turismo croato, sono facilmente accessibili ai diportisti grazie a regole adattate alle esigenze del turismo nautico.

Croazia – Sicurezza e servizi al top

Oltre a ciò naturalmente la Croazia mette a disposizione dei turisti italiani che la raggiungono in barca a vela ogni estate anche una fitta rete di marina turistici di ultima generazione – presenti ad esempio sulle amate e divertenti isole di Hvar, Vis e Brač -.

All’interno dei quali si trovano non solo numerosi posti barca dotati di tutti i comfort in banchina, ma anche servizi all’avanguardia per quanto riguarda rimessaggio e manutenzione, rifornimento della cambusa e soluzioni per tutte le tasche per cenare o per fare shopping a terra.

Il tutto in condizioni di totale sicurezza per quanto riguarda l’attenzione alla situazione pandemica: cosa che ha reso il Paese una destinazione sicura e controllata anche in questi anni particolari. Come sanno bene i tanti diportisti italiani che infatti non hanno mai smesso di fare rotta verso il Paradiso dell’Adriatico.

GUARDA QUI I MIGLIORI OPERATORI CHARTER 2022