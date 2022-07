Globesailor, una vacanza in barca davvero senza confini

Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

Globesailor, servizio per migliaia di utenti

Fondata nel 2008 in Francia, e con sede a Parigi, GlobeSailor si è sviluppata velocemente anche in Italia, diventando il sito di comparazione di armatori più noto in internet. “Il nostro obiettivo – racconta il team di GlobeSailor – è quello di aiutare i turisti nella ricerca di barche a noleggio e di facilitare la navigazione ai diportisti. Proprio per questo il nostro team ha sviluppato un motore di ricerca che propone le flotte di centinaia di armatori professionisti in più di 180 destinazioni.

Ogni giorno il nostro servizio permette a migliaia di visitatori online di consultare per ciascuna destinazione le barche disponibili al noleggio e prenotare direttamente con l’armatore. Offriamo anche un servizio di conciergerie – attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 – e crociere esclusive sia tematiche sia alla cabina in gran parte del mondo. GlobeSailor infatti collabora con più di 1.000 società di charter professioniste che hanno al loro servizio più di 12.000 imbarcazioni in tantissime diverse destinazioni.

Il nostro team comprende anche Booking Advisors professionisti che si occupano di gestire le prenotazioni e di fornire preventivi gratuiti e senza impegno in 48 ore lavorative, e che seguono il cliente passo passo, dalla richiesta di opzione fino al post booking: veniamo incontro ai nostri clienti, fornendo loro tutte le informazioni necessarie.

Creando un account sul nostro sito perciò è possibile condividere i preventivi con il resto dell’equipaggio, prenotare online e porre domande direttamente all’armatore scelto, le cui basi sono regolarmente visitate dal nostro team per assicurarsi le migliori condizioni di qualità”.

Globesailor – Un sito completo e dettagliato

Ogni barca risponde ai criteri di qualità più elevata in manutenzione e comfort. Inoltre, vista la questione della pandemia, i charter partner di GlobeSailor hanno attivato una serie di protocolli per accogliere i diportisti e consentire le Info utIlI e migliori condizioni di navigazione possibili.

Tra questi ci sono le protezioni per i dipendenti, la pulizia e sanificazione completa delle barche e i test per gli skipper. GlobeSailor si impegna affinchè queste istruzioni siano attuate dai partner secondo loro responsabilità

Per rendere al cliente più chiara ogni proposta, sul sito GlobeSailor ogni descrizione della barca è accompagnata da un elenco delle misure adottate. “In vista della prossima estate finalmente alle porte – conclude il team di GlobeSailor -, come destinazioni top stiamo puntando particolarmente sulle Isole Egadi e sulla Campania, dove si fa rotta per le vacanze verso Golfo di Napoli e Costiera Amalfitana.

Proprio le richieste e gli itinerari verso queste due località sono quest’anno davvero molto elevate, anche da parte del mercato internazionale, e quindi la nostra volontà è quella di promuovere molto l’Italia come destinazione estiva”.

Globesailor – Info utili

Telefono: 02 94757910

Sito: www.globesailor.it

Partner: in 180 destinazioni

