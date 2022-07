Ma è proprio vero che le barche volanti vanno sempre più veloci?

Siamo proprio sicuri che le barche con i foil vadano più veloci delle barche tradizionali? Domanda che può sembrare scontata ma non è così. Ci siamo divertiti a mettere a confronto le velocità di due foiler come l’AC 75 Luna Rossa e il primo Mini Maxi volante d’altura al mondo, FlyingNikka, con alcune delle più famose e vincenti “superbarche” tradizionali: lo Swan 125 Skorpios, i Maxi 100 Comanche e Arca SGR, il Wallycento Magic Carpet 3, un TP52. Ecco che cosa abbiamo scoperto…

Barche volanti vs tradizionali. Chi vince?

Con il varo di FlyingNikka, il nuovo 60 piedi con i foil, voluto dall’armatore Roberto Lacorte si apre un nuovo scenario nel mondo delle regate d’altura classiche, quello delle barche monoscafo con i foil. Forse per i “vecchi” monoscafi maxi sta arrivando il momento di andare in pensione?

Barche foiling vs dislocanti. “Uccelli” contro “Pesci”

Il paragone, molto calzante, ce lo ha fornito il “guru” dell’ORC Nicola Sironi. “Pesci” contro “Uccelli”: “è giusto far regatare insieme “pesci” – le barche che dislocano, si raddrizzano e pesano parecchio, con gli “uccelli” che volano, devono essere ultraleggeri, e sono anche capaci di nuotare, ma non per fare grandi distanze? Di certo il fenomeno del foiling non può essere ignorato, e gli esempi si moltiplicano”.

Lacorte insieme a Mark Mills che ha progettato il FlyingNikka e un gruppo di specialisti dell’ORC hanno lavorato parecchio nei mesi scorsi, per sviluppare un modello di VPP che includa la modalità “foiling”, riducendo così a zero la resistenza tradizionale dei monoscafi, lasciando come resistenza solo quella al vento, con in acqua solo le appendici.

Il problema è stabilire con precisione la velocità di “decollo”, che ad esempio sugli AC75 ad Auckland avevamo imparato essere circa 17 nodi. Quanto sarà quella del SuperNikka?

Un problema di cui i sistemi di rating dovranno tenere conto. Anche se, come spiega Lacorte nell’articolo che ha scritto per noi, l’intenzione di un progetto come FlyingNikka è quella di battere record, in tempo reale, alle regate d’altura. Per poi, in un futuro, dare vita ad una classe a sé stante di super barche volanti.

Super barche a confronto. Volanti contro tradizionali

Nella tabella qui sopra, ci siamo divertiti a mettere a confronto le velocità rilevate di due “uccelli” come l’AC75 Luna Rossa e FlyingNikka e i “pesci”, ossia le barche tradizionali performanti, a seconda delle andature e dell’intensità del vento. Alcune di loro, come il Maxi 100 ARCA Sgr, o il Nautor’s Swan 125 Skorpios, se la giocheranno in tempo reale contro FlyingNikka nelle regate d’altura.

Barche tradizionali

Le barche tradizionali delle quali abbiamo analizzato le velocità (Maxi 100, Wally 100, TP52), si comportano, appunto, in modo “tradizionale”. All’aumentare del vento, nella stessa andatura aumenta la velocità (con alcune eccezioni: è il caso del Maxi 100 Comanche, barca nata per navigare soprattutto alle portanti, che con 20 nodi di vento di bolina deve “ridurre tela” e ha una VPP di 11,6 nodi contro i ben 15,8 previsti con 15 nodi).

Barche volanti

Le cose cambiano per i foiler. Parlando degli “uccelli”, intanto, il range di variazione è molto poco tra bolina e lasco. Questo perché le barche vanno così veloce che la variazione di apparente poggiando dalla bolina al lasco è nell’intorno di 5 gradi, per cui le condizioni a bordo variano molto poco tra le varie andature.

Poi: aumentando il vento sopra i 15 nodi, (lo abbiamo visto all’ultima Coppa America), su un foiler la conduzione diventa proibitiva, motivo per cui le velocità tendono ad abbassarsi invece che alzarsi ancora. Infine, c’è un altro parametro di cui tenere conto: le barche volano e questo abbassa la dipendenza dalle onde (e quindi dalle planate che si innescano nelle barche normali in condizioni di vento e onda).

Gallery – Le super barche “avversarie” di FlyingNikka

Barche “pesci” o barche “uccelli”? Dipende…

E’ evidente che, dati alla mano, se si parla di velocità pura il confronto “uccelli” contro “pesci” viene vinto a mani basse dai primi. Al traverso, un foiler, con un range di vento entro i 15 nodi, vola a più del doppio di velocità rispetto a una barca tradizionale lunga due volte tanto. Ma nelle regate d’altura, le variabili sono tante, anzi tantissime. Il vento, il mare le condizioni cambiano, non siamo nelle acque piatte di Auckland. Molto dipenderà dalle condizioni che garantiranno o meno la stabilità di volo di un maxi foiler. Ecco perché FlyingNikka si è dotata di tanta tecnologia “tradizionale” in previsione delle regate lunghe: pinna, bulbo, albero con crocette e sartie, mani di terzaroli, rollafiocco… Staremo a vedere!

ABBONATI E SOSTIENICI: TI REGALIAMO LA STORIA DELLA VELA

Se apprezzi il nostro lavoro e il nostro punto di vista sul mondo della vela, abbonati al Giornale della Vela! L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo un regalo unico: accedi all’archivio storico digitale del Giornale della Vela e leggi centinaia e centinaia tra i migliori articoli apparsi sulle pagine del GdV dal 1975 ai giorni nostri! SCOPRI DI PIU’

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!