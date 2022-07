SUP gonfiabili da barca, i migliori 8 modelli dell’estate 2022

Non c’è equipaggio in crociera che non apprezzi le tavole da SUP gonfiabili. Versatili, divertenti e semplici da condurre, si stivano in un gavone e permettono di esplorare scogli e calette quando si sta in rada. Ecco una selezione di quelli che secondo noi sono i migliori 8 modelli di SUP gonfiabili da barca dell’Estate 2022.

8 SUP gonfiabili da barca per l’Estate 2022

La vacanza in barca è già di per sé un’esperienze unica e stupenda, ma con poco può essere arricchita e resa ancora più divertente, soprattutto durante le soste. Ad esempio con i SUP gonfiabili, ossia gli Stand Up Paddle, per esplorare scogli, calette e tratti di costa quando si sta in rada. Difficile oggi trovare un cabinato a vela da crociera che ne sia sprovvisto. Non solo per gioco, ma anche come alternativa al tender.

La chiave del successo? Il Sup non è solo divertente ma, al contrario di altri watersports, è semplicissimo da imparare e adatto a tutti. Basta avere un buon senso dell’equilibrio e un discreto feeling con la pagaia. Donne, uomini, bambini, sportivi, famiglie tutti possono navigare su queste grandi tavole estremamente stabili e versatili.

SUP gonfiabili da barca – Gli “Air SUP”

Sono stati soprattutto i SUP gonfiabili a far apprezzare questa disciplina ai velisti. Questa tipologia di tavole infatti, dette anche “Air Sup”, assomigliano sempre di più alle tavole rigide in termini di prestazioni e sono eccellenti quanto a sicurezza, ingombro e peso.

Il Sup gonfiabile ha infatti la caratteristica di assorbire gli urti, evitare gli ammaccamenti ed essere facilmente trasportabile. Grazie al kit composto da sacca, pompa per il gonfiaggio e pinna, si stiva tutto in uno zaino da 40 litri per 10-12 kg di peso e può essere il compagno di viaggio ideale del velista in crociera.

SUP gonfiabili da barca – Come sceglierli

Ci sono diversi tipi di Sup gonfiabili, più o meno specifici. Meglio orientarsi su un modello cosiddetto “Allround”, vale a dire tavole studiate per navigare in tutte le condizioni e semplici da condurre anche per i principianti. Per essere sufficientemente stabile la tavola da Sup va scelta in base al peso della persona che dovrà utilizzarla. Un maggior volume vi garantirà maggiore stabilità. Ecco una semplice formula per calcolare il giusto volume di una tavola da principiante:

Volume Minimo Tavola in Litri = Peso del Rider in Kg x 2

Ad esempio un rider che pesa 70 Kg dovrebbe acquistare una tavola di almeno 140 litri. Inoltre se il Sup dovrà essere utilizzato da più persone dell’equipaggio meglio scegliere un modello leggermente più grande, in modo che potranno utilizzarlo tutti senza problemi. Per le dimensioni, si può tranquillamente prendere un modello lungo 3-3,15 m, largo 75-70 cm e dai 12-15 cm di spessore.

Sup gonfiabili da barca – Cos’è il “Drop Stitch”

Quanto alla costruzione, i SUP gonfiacili sono composti da uno strato esterno in Pvc, da un rinforzo e infine da uno strato interno. Il tutto compresso e termofuso. I modelli più robusti e performanti sono costruiti con la tecnica del “Drop Stitch”. Si tratta di speciali filamenti che collegano lo strato esterno a quello interno e sono responsabili della durezza della tavola una volta gonfiata: maggiore è la quantità di fibre per cm², più la tavola è rigida.

L’importante è anche gonfiare il Sup alla giusta pressione (PSI) per acquisire la necessaria rigidità ed efficienza in acqua. Gli Air Sup in genere raggiungono pressioni di gonfiaggio di 10-15 PSI.

Sup gonfiabili da barca – Come scegliere la pagaia

E infine la pagaia. Anche qui, ne esistono diversi modelli. I più economici sono generalmente costruiti in alluminio, mentre quelli più performanti sono di carbonio. I manici in genere sono allungabili. Per l’utilizzo in barca andrà benissimo una pagaia in alluminio con manico allungabile, in modo che si possa adattare ai vari riders. Qual’è la giusta lunghezza del manico? Esiste un semplice trucchetto per regolarla: tenete la pagaia dritta davanti a voi con la pala poggiata a terra e allungate il braccio al di sopra della testa, l’impugnatura deve arrivare sotto il polso.

Sup gonfiabili da barca – Gli 8 migliori modelli dell’estate 2022

Quella che vogliamo proporvi è allora la lista dei migliori 8 SUP da barca del 2022 che si distinguono per l’ottimo rapporto qualità prezzo.

JBay.Zone Amura H3

Il Sup JBay.Zone Amura H3 è uno Stand Up Paddle leggero, maneggevole e particolarmente indicato per chi si approccia per la prima volta a questo sport.

Il design è Made in Italy, mentre la costruzione in Pvc laminato con tecnologia Drop-Stitch ne assicura la giusta robustezza e rigidità. Viene fornito completo di leash di sicurezza con estensione massima di 300 cm, pagaia in alluminio regolabile, pompa manuale Bravo ad alta pressione, kit di riparazioni, supporto per Action Cam con aggancio tipo GoPROHERO e borsa di trasporto.

Dati tecnici: lunghezza 297 cm, larghezza 81 cm, volume 210 l, spessore 10 cm, peso 9 kg. Il prezzo è di 329 euro.

Scopri qui il SUP JBay.Zone Amura H3

Aqua Marina Vapor

Design ricercato, grande stabilità e ottimo rapporto qualità-prezzo sono i punti di forza del sup gonfiabile Allround Aqua Marina Vapor dell’azienda specializzata Aqua Marina.

È ideale per principianti e particolarmente apprezzato dalle donne. Inoltre ha la possibilità di essere utilizzato anche come kayak acquistando il seggiolino come optional. Viene fornito completo di leash di sicurezza, pinna centrale, pagaia in alluminio regolabile, pompa manuale ad alta pressione e zaino per il trasporto.

Dati tecnici: lunghezza 315 cm, larghezza 79 cm, volume 310 l, spessore 15 cm, peso 8,5 kg. Il prezzo è di 299 euro.

Scopri qui il SUP Aqua Marina Vapor

Hydro Force Oceana

Hydro Force Oceana è un Sup prodotto da Bestway, uno dei marchi più conosciuti in Europa per la produzione di gonfiabili economici. Viene apprezzato per la sua robusta costruzione con tre strati di Pvc, la comoda maniglia in neoprene e i tanti accessori inclusi.

Tra questi il seggiolino rimovibile per utilizzarlo anche come un kayak, unito al poggiapiedi e alla doppia pagaia. Viene fornito inoltre con leash di sicurezza, pinna centrale, pompa manuale ad azione singola, kit di riparazioni completo e borsa per il trasporto.

Dati tecnici: lunghezza 305 cm, larghezza 84, volume 320 l, spessore 12 cm, peso 12 kg. Il prezzo è di 399 euro.

Scopri qui il SUP Hydro Force Oceana

Bluefin Cruise

Bluefin è una azienda britannica leader a livello europeo per i sup gonfiabili. Nel suo catalogo spicca il Bluefin Cruise, un modello Allround adatto a tutti.

Le sue misure generose lo rendono molto stabile, mentre le rifiniture di qualità come il deck antiscivolo ne assicurano il massimo comfort. Costruzione in “Drop Stich” e tecnologia ESL per resistere ai raggi UV completano il tutto. Viene fornito con leash, pinna centrale, pagaia in vetroresina a doppia funzione kayak e sup, seggiolino, poggiapiedi, kit di riparazione, pompa a doppia azione e zaino per il trasporto. La garanzia è di 5 anni.

Dati tecnici: lunghezza 340 cm, larghezza 84 cm, volume 260 l, spessore 15 cm, peso 9,5. Il prezzo è di 549 euro.

Scopri qui il SUP Bluefin Cruise

ECD Makani

La ECD Makani Stand Up Paddle Board è un’ottima tavola da Stand Up Paddle Allround per rider fino a circa 150 kg di peso. Grazie alla sua lunghezza può ospitare facilmente un adulto e un bambino.

Le tre pinnette garantiscono una grande stabilità e il grande pad in Eva offre il massimo comfort. Ha un’anima in Drop-Stitch a doppia parete e 3 anni di garanzia. Viene fornita completa di leash di sicurezza, pinna centrale, pagaia regolabile a doppia funzione divisibile in tre parti, sedile da kayak e puntapiedi, pompa manuale ad alta pressione con manometro e sacca stagna per il trasporto.

Dati tecnici: lunghezza 320 cm, larghezza 82 cm, volume 220 l, spessore 15 cm, peso 10 kg. Il prezzo è di 248,99 euro.

Scopri qui il SUP ECD Makani

Itiwit X100 11 piedi

Uno Stand Up Paddle pratico, comodo e divertente per tutta la famiglia. Questo il punto di forza dell’Itiwit X100 11 Piedi di casa Decathlon.

Grazie alle sue dimensioni generose può infatti ospitare fino a un adulto e due bambini per un carico massimo di 320 kg. La costruzione, robusta e leggera, è in Dropstitch e Pvc termoincollato. Mentre la copertura del ponte in schiuma offre comfort e aderenza a volontà. Nel set è compresa la tavola, la pinna amovibile, il leash di sicurezza, il manuale di istruzioni e una patch di riparazione.

Dati tecnici: lunghezza: 11′ (335,5 cm, larghezza: 86,5 cm, spessore 15 cm, volume 335 litri, peso: 10,5 kg. Il prezzo è di 289,99 euro.

Scopri qui il SUP Itiwit X100 11 piedi

Jobe Leona 10.6

Lo Stand Up Paddle Jobe Leona 10.6 è una tavola di alta qualità che si caratterizza per la grande sicurezza di navigazione e la cura dei dettagli: come per esempio il rivestimento in morbida schiuma EVA antiscivolo, la valvola di gonfiaggio/sgonfiaggio Halkey Roberts, gli anelli metallici collocati a prua e a poppa, la rete portaoggetti e la pratica maniglia centrale di trasporto in neoprene con porta-pagaia.

È consigliata per riders fino a 120 kg di peso e viene fornita con pinna centrale, pagaia in alluminio smontabile, pompa manuale a doppia funzione, leash di sicurezza e borsa impermeabile per il trasporto.

Dati tecnici: lunghezza 320, larghezza 81,3, spessore 12 cm, volume 246 l, peso 8,2 kg. Il prezzo è di 539 euro.

Scopri qui il SUP Jobe Leona 10.6

Sup Nemaxx

Tra gli Stand Up Paddle gonfiabili più economici sul mercato, il Sup Nemaxx offre buone prestazioni in termini di maneggevolezza e stabilità.

È particolarmente adatto a donne e uomini che pesano sotto gli 80 kg e che non superano i 1,80 m di altezza. La costruzione è in Pvc con tecnologia “Drop Stich” che garantisce ottime prestazioni, peso contenuto e massima rigidità. Viene fornito con leash di sicurezza, pagaia regolabile in alluminio, pompa manuale a doppia azione e zaino di trasporto.

Dati tecnici: lunghezza 300 cm, larghezza 76 cm, spessore 15 cm, volume 205 l, peso 7,6 kg. Il prezzo è di 273 euro.

Scopri qui il Sup Nemaxx

Questi sono i nostri consigli per aiutarvi nella scelta del SUP da barca per l’Estate 2022. Fateci sapere se vi sono stati utili!

