Spartivento Charter, vacanze da sogno in barca a vela e catamarano

Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

Spartivento Charter, una flotta all’avanguardia

Da anni ormai punto di riferimento per il charter in Italia, Spartivento conta oggi più di 80 barche a vela e catamarani in flotta, ormai riconoscibili lungo tutte le coste e isole italiane grazie alla ormai celebre “V” rossa e gialla a prua.

“Per l’estate 2022 proponiamo – racconta Stefano Pizzi, Ceo di Spartivento Group -, oltre alla nostra vasta selezione di monoscafi da 30 ai 51 piedi di Beneteau e Jeanneau, come novità anche un meraviglioso Jeanneau 54 del 2022 che è disponibile alle Eolie. Come catamarani, che ormai sono circa 30 in flotta, poi arrivano anche 2 Bali che si aggiungono ai ben più numerosi Lagoon.

Per quanto riguarda le basi stiamo potenziando le due che abbiamo aperto da un paio di stagioni e che hanno suscitato grande interesse, ovvero Sardegna e Toscana. La prima è per noi una nuova meta, ma sta andando già bene, mentre la seconda realizza buoni numeri perché è molto comoda per chi si sposta dalle grandi città in macchina”.

A proposito di numeri, come stanno andando le prenotazioni per l’estate? “È un altro anno strano, stavolta a causa della guerra, che ci ha fatto perdere molte prenotazioni dal mercato russo e ucraino e intimorisce chi viene da fuori Europa. C’è comunque un flusso di prenotazioni costante, con meno picchi, che permette di avere ancora qualche disponibilità anche per l’altissima stagione di agosto, che l’anno scorso a quest’ora era pressoché sold out.

E poi è vero che il mercato si sta ampliando a turisti neofiti della nautica e della vela: da una parte anche perché vogliono investire nel settore con acquisto o programmi di barca in gestione, dall’altra perché è diventato un format di vacanza popolare, che quasi ha “perso” il forte legame con la nautica e si è avvicinata più a un’esperienza di lifestyle da fare almeno una volta nella vita”.

Spartivento Charter – Assistenza completa e su misura

Come sempre Eolie, ed anche appunto Sardegna e Toscana, ma sottolineo che c’è un boom di richieste per catamarani alle Egadi, meta che però è di difficile gestione per via della riserva naturale. Anche là, come in tutte le altre nostre destinazioni comunque forniamo al cliente un’assistenza completa e su misura, che parte dall’organizzazione della vacanza e continua con la spiegazione della barca e del servizio, senza dimenticare i consigli sugli itinerari per chi naviga senza skipper”.

Possiamo dare un’idea delle tariffe per l’estate? “I prezzi sono sempre interessanti e non mancano le promozioni: come quella attuale che va avanti per le crociere di tutto giugno e che si trova sul nostro sito. Altri esempi: in Sicilia un monoscafo con 5 cabine in bassa stagione parte da 3.490 euro a settimana, mentre un catamarano con 4 cabine da 4.490 euro a settimana”.

Spartivento Charter – Info utili

Telefono: 06 40060490

Sito: www.spartivento.it

Basi: Portorosa, Capo d’Orlando, Olbia, Salerno, Castiglioncello, Trapani

GUARDA QUI I MIGLIORI OPERATORI CHARTER 2022