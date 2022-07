Jeanneau Yachts 55 (16m), dedicato alla crociera di lusso

Il colosso Jeanneau si prepara ai saloni estivi e autunnali presentando sul mercato un nuovo modello. Stiamo parlando del Jeanneau Yachts 55, il nuovo tassello nella gamma di lusso del cantiere, la Yachts, che presto andrà a sostituire il 54 e si andrà ad affiancare a 60 e 65. L’esordio ufficiale probabilmente sarà a Dusseldorf 2024, ma il cantiere ha diffuso già alcuni dettagli su questa barca da crociera di 16 metri.

JEANNEAU YACHTS 55 – Il progetto

In cosa si differenzia la linea Yachts dai Sun Odyssey? Come vi avevamo raccontato anche nella prova del Jeanneau Yachts 60questa gamma è dedicata a una crociera armatoriale più di lusso, quindi barche sopra i 50 piedi e tante possibilità di personalizzazione.

Il nuovo Jeanneau Yachts 55 è stato progettato ancora una volta da Philippe Briand, in collaborazione con Andrew Winch per gli interni. Un team già rodato, che sta firmando tutta la nuova linea di barche a vela Jeanneau. Il nuovo 16 metri da crociera apporta alcune innovazioni, recependo delle soluzioni che erano state introdotte in parte per il Sun Loft 47. Le due zone del timone sono state avanzate di molto, per ricavare a poppa una più ampia zona prendisole. Grazie alla copertura parziale del pozzetto, le timonerie sono piuttosto riparate, e sarà possibile installare un vero e proprio tavolo da carteggio esterno sotto lo sprayhood. Una scelta dettata dalla volontà espressa dal cantiere di fare godere le proprie barche, anche all’esterno, anche con meteo avverso.

JEANNEAU YACHTS 55 – Gli interni

Il cantiere h rivelato ancora poco sugli interni del Jeanneau Yachts 55, ma quello che è verto che la versione base del layout partirà tra 3 cabine+1 dedicata a un marinaio. La dinette godrà delle due finestrature sulla fiancata e di quelle piu strette sulla tuga, che garantiranno l’apporto di luce naturale.

JEANEAU YACHTS 55 – La scheda tecnica

Lunghezza fuori tutto 16.93 m

Lunghezza allo scafo 16.09 m

Larghezza scafo: 4.99 m

Dislocamento a vuoto 18.542 KG

Pescaggio standard 2.55 m

Peso zavorra 4.900 KG

Carburante 230 L

Acqua 760 L

www.jeanneau.com

ABBONATI E SOSTIENICI: TI REGALIAMO LA STORIA DELLA VELA

Se apprezzi il nostro lavoro e il nostro punto di vista sul mondo della vela, abbonati al Giornale della Vela! L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo un regalo unico: accedi all’archivio storico digitale del Giornale della Vela e leggi centinaia e centinaia tra i migliori articoli apparsi sulle pagine del GdV dal 1975 ai giorni nostri! SCOPRI DI PIU’

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!