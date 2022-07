Oggi vi raccontiamo una bella storia di una barca e di una famiglia. Simile, per certi versi, a quella della rinascita del mitico 42 piedi Moby Dick, barca icona degli anni ‘70. Questa volta, a rivedere la luce è una barca di uno dei progettisti più “osannati” dagli appassionati: il geniale Giulio Cesare Carcano. Il 5.50 m Stazza Internazionale Volpina III.

Artefice del recupero Lamberto Cesari – velista a tutto tondo, giornalista, amante del foiling, dei catamarani e delle barche d’epoca – con suo papà Stefano e il fratello Antonio. La barca, di proprietà del loro prozio Arvedi nel 1967, era passata di mano in mano ed era finita ferma in un capannone, fino a che nipoti e pronipoti non hanno deciso di riacquistarla, riappropriandosi di una barca simbolo della loro storia famigliare.

Ecco la storia, scritta per noi da Lamberto Cesari.

Volpina III torna a casa

Volpina III (numero velico I – 44) appartiene ad una serie fortunata di cinque imbarcazioni della classe 5.50 Stazza internazionale progettati da Giulio Cesare Carcano negli anni ’60. Carcano fu un eclettico ingegnere lariano che nel dopoguerra divenne protagonista di innovazioni progettuali tra le più disparate: Volpina III fu progettata per le selezioni alle Olimpiadi di Tokyo del 1964 studiando le condizioni meteo del posto, ma alle Olimpiadi andò Agostino Straulino su Grifone. A onore del vero bisogna dire che incrociare la prua con il velista più talentuoso di quegli anni non deve aver lasciato molte possibilità al brillante ingegnere, che si tolse comunque la soddisfazione di selezionarsi per rappresentare l’Italia alla Coppa di Francia del ’64 finendo secondo.

Volpina III entra in famiglia

Nel 1967 Volpina III entra in famiglia, viene acquistata dal prozio Piero Arvedi, che insieme al suo equipaggio formato da Francesco Lugo e Mario Vignolo fonda la Fraglia Vela Peschiera, un circolo che tanto ha dato alla vela veronese e gardesana in oltre cinquanta anni di storia. Volpina III sul Garda partecipa a diverse Centomiglia, vincendo l’edizione del 1969 nella classifica di classe.

Dopo le Olimpiadi del 1968 in Messico però la classe perse il suo status olimpico e Piero preferì passare al Soling per continuare il suo percorso agonistico.

Come ci siamo ripresi il Volpina III dello zio Arvedi

In tutti quegli anni Volpina III passò di mano in mano rimanendo tra il Garda e il lago di Iseo, fino a ritrovarla a Settembre 2020 in un capannone a Sulzano in attesa di un nuovo proprietario. Lo zio era mancato da qualche anno e l’idea di riprenderci una sua eredità velica non ci ha fatto esitare molto nella decisione.

Il percorso a quel punto è stato come in tutti questi casi abbastanza lungo: la barca era rimasta troppo tempo fuori dall’acqua e non riusciva più a stagnare, negli anni erano state fatte modifiche fuori dalle regole di stazza e il nostro obiettivo era quello di riportarla a regatare con i 5.50 S.I. della sua età, dopo oltre cinquant’anni.

Volpina III, un viaggio nella mente di Carcano

Non è stato solo un viaggio tra cantieri, velai, maestri d’ascia ma anche un viaggio nel tempo, nella mente del geniale ingegnere Carcano che a tutti i Volpina (e non solo) aveva dato vita, nell’esperienza di chi aveva regatato su questo e altri scafi storici e nel continuo compromesso tra classico e moderno, sacro e profano che questi lavori richiedono. In questo lavoro è stato prezioso l’aiuto della classe a partire dal Presidente Fabrizio Cavazza (armatore di Volpina), a Vittorio Zaoli ed Enzo Marolli, oltre che il cantiere di Roberto Lorenzi e Gianni Torboli che ha portato magistralmente a termine l’opera.

L’esordio del “nuovo” Volpina III

Il nostro esordio è quindi avvenuto al lago Starnberg a giugno 2022 per il consueto raduno dei 5.50 S.I. a chiglia lunga, l’Enoshima Cup, riedizione dei Giochi del 1964 voluta fortemente dall’atleta tedesco che ad essi partecipò. Ma la soddisfazione più grande è stata quella di presentarsi sulla linea con un equipaggio totalmente famigliare, con papà al timone e due figli a districarsi alle scotte, portando a casa tutte le prove e riuscendo a navigare in mezzo alla flotta. Un inizio più che promettente.

Come ci scrisse il presidente della classe tedesca alla notizia del nostro acquisto “we never own them, we take care of them”, noi siamo orgogliosi di poterci prendere di nuovo cura di Volpina III.

Lamberto Cesari

La scheda del 5.50 S.I. Volpina III

Lunghezza 8,882 m

Larghezza 1,926 m

Superficie velica 29,3 mq

Peso 2.035 kg

