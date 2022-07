Si sono svolti a Valencia gli Swan One Design Worlds, ospitati dal Real Club Náutico, per un Mondiale caratterizzato da venti leggeri nella parte finale del Campionato, più forti in quella iniziale. In acqua c’erano le flotte ClubSwan 36, ClubSwan 42 e ClubSwan 50.

Club Swan 50 (16 barche)

Tra i ClubSwan 50, l’equipaggio di Cuordileone, timonato da Leonardo Ferragamo, è arrivato all’ultima giornata con un solo punto di vantaggio sugli inseguitori, ma ha tenuto la posizione nel rush finale. Leonardo Ferragamo, chiaramente felice, ha dichiarato: “Essere Campione del Mondo è molto emozionante. Ci siamo battuti duramente fino all’ultimo minuto. Ecco perché le regate monotipo sono così incredibili, con le barche così vicine fino alla fine. Questo è il mio primo Campionato del Mondo e sono molto felice”. Earlybird e Balthasar hanno chiuso il podio per i 50′.

Club Swan 36 (9)

Nella flotta ClubSwan 36 una penultima regata vinta da Farstar di Lorenzo Mondo, e un altrettanto eccellente settimo posto del leader di classe Mamao, hanno visto le prime quattro barche entrare nella loro ultima regata separate solo da un punto con Farstar in pole. Mamao di Haakon Lorentzen ha vinto l’ultima prova, con Farstar secondo, le due barche hanno finito a pari punti ma il miglior piazzamento nell’ultima regata ha dato ragione in classifica allo scafo brasiliano. Cuordileone timonato da Edoardo Ferragamo ha conquistato il podio finale con il G-Spot di Giangiacomo Serena di Lapigio.

Club Swan 42 (9)

Nadir dello spagnolo Pedro Vaquer ha guidato la classifica durante la settimana e si è portata a casa il titolo con un buon margine di vantaggio. Selene-Alifax di Massimo De Campo si è assicurata il secondo posto mentre un’altra barca in rappresentanza della Spagna alla regata, Pez De Abril di Jose Maria Meseguer, ha chiuso terza.

