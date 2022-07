Come ormeggiare in banchina utilizzando lo spring

Siete pronti ad affrontare il “casino estivo” dei porti affollati? In queste situazioni, saper manovrare in spazi ristretti consentirà di levarvi d’impiccio senza danneggiare le barche che vi stanno vicino o intrappolare la vostra nelle trappe altrui.

Nel caso doveste ormeggiare all’inglese (dal benzinaio è un grande classico), sapete usare a dovere gli spring, ovvero i traversini incrociati che impediscono lo spostamento longitudinale della barca?

L’ormeggio in banchina utilizzando lo spring



1- Avvicinatevi lentamente alla banchina con una persona a mezzanave con la cima in mano già fissata alla galloccia centrale.



2- Appena lo scafo è sufficientemente vicino alla banchina, saltate a terra e fissate con un solo giro lo spring sulla bitta.



3- La barca è in folle ma continua a muoversi in avanti. Facendo frizionare la cima sulla bitta fermerete dolcemente la barca.



4- Una volta che la barca si è fermata, e lo spring è fissato, potete procedere con le cime d’ormeggio tradizionali: prima quella di poppa.



5- Ora inserite la marcia avanti e la barca rimarrà parallela alla banchina: fissare la cima di prua è un gioco da ragazzi.



6- Ricordate che con solo lo spring armato anche in caso di vento dalla banchina siete al sicuro. Per accostare basta inserire marcia avanti.

