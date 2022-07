Sailor.tex, una flotta di qualità per crociere nel Tirreno

Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

Sailor.tex, innovazione al servizio della nautica

“Il marchio ‘Sailor.Tex Sailing Charter Company’ – ci racconta il Ceo e fondatore Matteo Italo Ratti – nel 2023, compie 20 anni di attività. Dall’inizio la flotta si è rinnovata più volte raggiungendo le 20 unità. Abbiamo poi fatto investimenti immobiliari nei porti ma anche in altri marchi.

Ultimo è la catena di negozi “YachtIngBond” con abbigliamento nautico, yachting, sportivo e casual. E nel 2022 aprirà lo spin off “Homes” con arredi per barca. Oppure nel brand “Marinas Consulting” che si occupa di progettazione e gestione di porti e marine dove siamo tra i leader italiani.

Dal 2021 abbiamo anche un’importante novità per il charter, il format “North Tirrenian Charter Base” che è nato a Marina Cala de’ Medici durante la pandemia. Il mercato del charter è molto cambiato negli ultimi 5 anni ed è previsto un incremento notevole delle imbarcazioni charter. Proponiamo così programmi di gestione delle flotte, sia per privati che per altri marchi, che vogliono ottimizzare costi e processi di imbarco e sbarco.

Il settore va in questa direzione e siamo pronti: a Cala de’ Medici hanno le sedi le maggiori società di charter italiane con oltre 80 imbarcazioni da monoscafi a catamarani. Intanto le prenotazioni estive stanno partendo, l’interesse cresce. Noi abbiamo optato per il mantenimento dei prezzi nonostante l’incremento dell’Iva dall’11% al 22%.

Il mercato si sta allargando a una clientela turistica generalista: abbiamo cambiato approccio di gestione per dare risposta a un cliente che non è un appassionato di nautica, ma uno sportivo che vuole provare una vacanza differente. A breve apriremo anche una sede a Milano con il nostro nuovo format, ma è una sorpresa che lanceremo per il nostro 20° compleanno.

Sailor.tex – Base strategica perfetta per l’estate

Intanto il nostro porto principale di imbarco resta Marina Cala de’ Medici, a sud di Livorno, porta d’accesso all’Arcipelago Toscano. Siamo base ideale per i clienti charter perché siamo in mezzo a tutte le isole ma anche vicini al nord Italia. Questo permette di risparmiare 2 ore di auto al venerdi per spenderle in mare e non in coda. Chi noleggia una barca lo fa per andare in mare e non stare nel traffico.

A questa forza ne aggiungiamo un’altra che è l’assistenza: il personale è molto preparato e assunto. È una cosa da non sottovalutare perché conoscenza approfondita, professionalità e competenza sono fondamentali in questo lavoro.

La nostra esperienza ventennale ci ha permesso di instaurare un sistema di conoscenze e collaborazione reciproca con molti artigiani in tutte le destinazioni: fondamentale per dare assistenza ai clienti. Infine facciamo parte come porto del Consorzio Marine Della Toscana nel quale abbiamo progetti condivisi per lo sviluppo di hub di imbarco di flotte da charter”.

Sailor.tex – Info utili

Telefono: 02 95138314

Sito: sailortex.it

Base: Marina Cala de’ Medici

