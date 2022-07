Sailogy, crociere da sogno facili da organizzare in pochi click

Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

Sailogy, charter il più possibile personalizzato

Sailogy è la piattaforma leader nel noleggio barche nel Mediterraneo e oltre. Con più di 22.000 imbarcazioni in 800 diverse destinazioni su Sailogy puoi trovare quello che desideri fra catamarani, barche a vela e a motore. Ma non solo: ha accordi diretti con circa 1.000 società di charter in tutto il mondo per dare un servizio il più possibile personalizzato, mentre in Italia opera su 74 porti, 46 dei quali al Sud.

E ancora Sailogy propone una flotta dedicata al segmento “Lusso” che comprende ben 1.500 imbarcazioni. Grazie al suo lavoro, dal 2016 al 2019, ha avuto una crescita media del 85% (incremento di 21 volte del Gross Merchandising Value) e, dopo un rallentamento nel 2020 causato dalla pandemia, nel 2021 Sailogy ha ripreso a crescere a doppia cifra.

Proprio lo scorso anno infatti sono state oltre 3.000 le settimane in barca prenotate tramite Sailogy: 50% dalla Germania, 22% dall’Italia e il resto da più di 30 paesi. Tutte queste crociere hanno poi avuto come destinazione per il 23% Italia (poi 37% Croazia, 23% Grecia e il resto tutto il mondo). Ma la grande corsa di Sailogy non si ferma, anzi: basti pensare che il primo trimestre del 2022 registra un incremento del 100% sul 2021.

Sailogy – Innovazione senza paragoni

E Sailogy non si ferma neanche per quello che è un aspetto molto importante da sempre: l’innovazione. Sailogy infatti lavora con sistemi operativi proprietari, interamente sviluppati “in-house”, e otre al sito web la società si è dotata di un sistema di CRM, di un sistema di messaggistica interna per dialogare con clienti e fornitori e di un sistema gestionale che digitalizza tutto il flusso di prenotazione e pagamento.

L’investimento principale è nella continua innovazione della piattaforma al fine di semplificare il processo di acquisto: basti pensare che durante la pandemia il sito è stato interamente ri-progettato da zero. Sailogy quindi accompagna il diportista dal momento della scelta dell’imbarcazione fino alla fine della sua vacanza.

È disponibile infatti 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana grazie a un team dedicato: qualsiasi dubbio o domanda prima, durante o dopo la vacanza, si può porre grazie a una linea telefonica dedicata, contattabile da ovunque una barca si trova. Grazie a Sailogy allora, con pochi click e in poco tempo, si può concludere il noleggio di una barca a vela con skipper o senza, sempre a costi accessibili e con le più alte garanzie possibili.

Il software proprietario di Sailogy permette di cercare fra barche, destinazioni e ispirazioni, effettuando la prenotazione online direttamente sul sito e dividendo la quota con tutti gli altri partecipanti al viaggio. Con Sailogy il viaggiatore è in pieno controllo del suo viaggio: cerca e prenota in tempo reale con offerte aggiornate al migliore prezzo di mercato.

Sailogy – Info utili

Telefono: 02 94758342

Sito: www.sailogy.com

Basi: 800 destinazioni

