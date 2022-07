Water toys per l’estate: tre prodotti perfetti per divertirsi in barca

Sempre più produttori si concentrano ultimamente su accessori da barca innovativi e divertenti. Spesso con una piccola spesa, e un ridotto ingombro a bordo, si possono sfruttare questi accessori per aumentare il divertimento della vacanza. Con gli accessori che vi consigliamo oggi sicuramente non vi annoierete a bordo: ce n’è per tutti i gusti!

La vacanza in barca è libertà, relax, silenzio…ma anche (e forse soprattutto) divertimento! Basta qualche water toys per regalarvi momenti di svago unici a bordo, e regalarli agli altri ospiti della barca. Qualche esempio? I prodotti di Jobe che trovate nella Boatique. Ne abbiamo selezionati 3 per voi qui sotto.

Water Toys per l’estate in barca

Tra gli accessori e i water toys perfetti per l’estate c’è la piscina che crea una rete protettiva durante il bagno, e ti salva così dalle meduse. Oppure la piattaforma per tuffarsi, o per sdraiarsi, che attacchi con facilità alla poppa. Se invece siete più sportivi c’è il Sea Scooter che vi traina durante le vostre nuotate, anche in profondità fino a 30 metri.

Water toys per l’estate – Infinity Pool, Jobe

Con la piscina 4m x 4m Infinity Pool di Jobe farete sicuramente felici i bambini che avete a bordo. La piattaforma crea un’area sicura dove poter nuotare senza preoccupazioni, grazie alla rete protettiva a maglie profonda due metri che viene tenuta in posizione da quattro piccole zavorre. Il piano di calpestio della piscina è realizzato in EVA antiscivolo con uno spessore di 5 millimetri e può reggere fino a 700 chilogrammi. Il prodotto pesa circa 39 chilogrammi da sgonfio e viene venduto con una pompa a batteria e una borsa per il trasporto.

Infinity Pool / Jobe, boatique.it

Water toys per l’estate – Sea Scooter, Jobe

Il Sea Scooter di Jobe è uno scooter subacqueo dal look sportivo ed accattivante che vi porta in profondità senza fatica. La batteria si ricarica in 4 ore e la durata arriva fino a 40 minuti, a seconda del livello di velocità scelto, mentre i due motori da 500 W vi portano fino a 30 m di profondità a circa 3 nodi. La confezione comprende uno zaino/sacca e un set da snorkeling con maschera e boccaglio. Con l’attacco integrato GoPro potete inoltre catturare i migliori momenti delle vostre immersioni.

Sea Scooter / Jobe, boatique.it

Water toys per l’estate – Infinity Island, Jobe

Con la piattaforma Infinity Island di Jobe puoi creare una zona calpestatile aggiuntiva di ben 8 metri quadrati a poppa della tua barca. Ti basta gonfiarla e fissarla con gli anelli e le cinghie in velcro. Costruita con tecnologia Heat Bonded in Nylon intrecciato e PVC, la piattaforma ha un piano di calpestio antiscivolo realizzato in EVA di 5 mm di spessore. Nella confezione oltre alla borsa per il trasporto si trovano la scaletta in acciaio e la pompa a batteria per gonfiare la piattaforma senza fatica.

Sea Scooter / Jobe, boatique.it

