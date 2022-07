Sailing Sicily, crociere garantite e senza sorprese, in Sicilia e non solo

Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

Sailing Sicily, 7 basi per charter in tutta Italia

Guido D’Aleo, COO di Sailing Sicily – società fondata a Palermo nel 2003 e diventata in fretta protagonista nel settore delle vacanze in barca in Italia -, racconta quali sono le novità per la prossima estate di vacanze in barca: “A parte il prodotto charter classico che proponiamo da sempre, per primi in Italia abbiamo quest’anno lanciato la nuova formula “Deposito Zero”.

È una soluzione innovativa che permette al turista, attraverso il pagamento di un piccolo canone, di non lasciare un deposito cauzionale o una carta di credito in garanzia per il noleggio. Il funzionamento è semplice: se al rientro non c’è nessun problema alla barca, rendiamo quel canone pagato sotto forma di voucher da spendere per una successiva vacanza”.

Come stanno andando finora le prenotazioni per l’estate in arrivo? “Rispetto agli anni passati segnati dalla pandemia, abbiamo un trend di prenotazioni più costanti ma non siamo ancora ai livelli del 2019: ma guardando avanti la situazione pare rosea, con numeri sempre in crescita e finalmente c’è anche il mercato straniero che sta ripartendo.

Ma sono sicuro che per il futuro a medio termine il settore del charter gioverà di questa riscoperta del mercato italiano, perché finalmente anche il turista italiano ha aggiunto alle sue opzioni la vacanza charter in barca, soluzione che ha costi contenuti e tantissima resa.

Oltretutto Sailing Sicily oggi è in grado di proporre ben 7 basi di noleggio in tutta Italia, tra Sicilia, Sardegna, Toscana e Campania. Senza dimenticare neppure la nuova base di Ravenna, luogo di partenza perfetto per andare in crociera verso la magnifica Croazia, le sue isole e le sue spiagge”.

Sailing Sicily – Puntuale assistenza a tutti i clienti

Che tipo di assistenza fornite prima, durante e dopo per la vacanza? “Proponiamo una puntuale assistenza che forniamo al cliente grazie a personale interno formato da noi e disponibile h24. C’è sempre qualcuno pronto a rispondere alle richieste, dando anche istruzioni, ma possiamo intervenire direttamente sul posto”.

Si può dare un’idea delle tariffe per la prossima estate? “Offriamo un ventaglio di tariffe davvero notevole, partendo da barche più piccole in bassa stagione fino a imbarcazioni di lusso per l’alta stagione. Modelli nuovi, anche se lavoriamo pure con barche più datate, per le quali diamo totale garanzia di refitting e di controllo qualità per non fare mai brutte sorprese ai clienti.

I prezzi? Si parte da 2.000 euro per un monoscafo in bassa stagione fino ai 15.000 euro per un catamarano a vela in alta stagione, mentre per catamarani a motore da 65 piedi si parte da 35.000 euro a settimana”.

Sailing Sicily – Info utili

Telefono: 349 2260529

Sito: www.sailingsicily.com

Basi: Palermo, Marsala, Portorosa, Salerno, Scarlino, Cannigione, Ravenna

