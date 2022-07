NSS Charter, vacanze in barca di lusso tra mare e natura da urlo

Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

NSS Charter, una flotta ogni desiderio

“La flotta per l’estate 2022 – ci racconta Simone Morelli, fondatore e amministratore di NSS Charter – prevede circa 130 imbarcazioni tra catamarani e monoscafi. Le principali novità sono l’arrivo imminente del nuovo Lagoon 55, oltre i nuovi Lagoon 52 e il rinnovo costante della gamma per offrire sempre barche all’altezza delle aspettative a partire dal Lagoon 40. Tra i monoscafi poi abbiamo tutti i modelli Oceanis, dal piccolo 30.1 sino al 51.1.

Anche per questo quindi sono contento di poter dire che le prenotazioni viaggiano veloci già da qualche mese. Si, corrisponde al vero che oggi il cliente charter è un vero e proprio turista che vuole vivere una vacanza nuova, diversa dal solito, a contatto con la natura. Oltre il navigatore esperto di vela, oggi ci chiamano sempre più i neofiti ai quali consigliamo come trascorrere al meglio la vacanza.

La zona di navigazione più richiesta è certamente la Sardegna, partendo dal nostro marina privato a Cala dei Sardi in Costa Smeralda. È possibile fare rotta verso sud, le spiagge di Tavolara, le Grotte del Bue Marino, Cala Goloritzé, oppure dirigere la prua a nord, verso la spiaggia del Pevero, Caprera, l’isola di Spargi e arrivare sino in Corsica. Ma non sono da meno le altre destinazioni, tanto che spesso proponiamo il One Way. Ad esempio, si parte da Cala dei Sardi per arrivare a Cala de’ Medici in Toscana, navigando nei posti più belli di entrambe le regioni”.

NSS Charter – Assistenza full time per ogni esigenza

Senza dimenticare che oggi è sempre l’assistenza uno dei plus più importanti in vacanza. “Infatti noi proponiamo un’assistenza full time 24 ore su 24. La nostra politica è quella di soddisfare il cliente in ogni sua esigenza. Fino dal momento della prenotazione così consigliamo quali itinerari e che tipo di barca scegliere e durante la vacanza il nostro cliente può contare sull’assistenza immediata: abbiamo uno staff di attrezzisti e meccanici pronti ad intervenire in qualsiasi situazione”.

In vista un’estate unica quindi, ma se volessimo dare un’idea delle tariffe? “I prezzi – conclude Simone Morelli – variano in base alla tipologia di barca che viene scelta e al periodo. Mantenendo uno standard di qualità e prendendo ad esempio il mese di giugno, si può navigare per una settimana a bordo di una barca a vela di 12 metri che ospita 6 persone per 2.500 euro, mentre un catamarano delle stesse dimensioni con 4 cabine matrimoniali costa circa il doppio.

Per i clienti maggiormente esigenti, che cercano il lusso, abbiamo proposte personalizzate sui grandi catamarani, con anche lo chef a disposizione, e arriviamo a cifre dai 25.000 euro a settimana a salire. Oggi la barca maggiormente richiesta è proprio il catamarano perché offre spazi e confort eccezionali per una vacanza in totale relax”.

NSS Charter – Info utili

Telefono: 0587 59124

Sito: www.nsscharter.com

Basi: Cala dei Sardi (Sardegna), Cala Medici (Toscana), d’Arechi (Campania), Portorosa (Sicilia)

GUARDA QUI I MIGLIORI OPERATORI CHARTER 2022