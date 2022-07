TEST Jeanneau Yachts 60 (18m), la barca giusta per vacanze al top

Siamo stati a Cannes alle prove ufficiali organizzate dal cantiere Jeanneau, dove tra le barche messe a disposizione c’era anche il Jeanneau Yachts 60. Il nostro tester l’ha provata in un pomeriggio primaverile dalle tinte però ancora invernali, con vento forte da est sudest anche fino a 30 nodi, e mare corto.

Jeanneau Yachts 60 – Il concept

Jeanneau identifica con la gamma Yachts le barche dai 55 piedi in su che si differenziano dalla gamma Sun Odyssey. Sono dedicate a una crociera più di lusso e armatoriale rispetto ai Sun Odyssey, che invece vengono richiesti molto anche nel charter. Il Jeanneau yachts 60 è un progetto di Philippe Briand, con gli interni di Andrew Winch. Una barca dedicata alla crociera pura, personalizzabile in diversi aspetti, con interni XXL e una buona facilità nella conduzione a vela.

Jeanneau Yachts 60 – Il nostro video test

Durante il nostro test abbiamo navigato in un vento dai 18 ai 30 nodi, in alcuni casi anche con due mani di terzaroli. La barca si conduce anche in condizioni dure facilmente in due persone, e al timone anche sotto raffica resta molto docile e governabile. Non ama particolarmente la bolina, dove larghezza, dislocamento e pescaggio contenuto non ne facilitano le performance ad angoli più stretti di 55 gradi. Ad andature larghe con 20 nodi di vento si superano subito i 9, con punte oltre i 10 nodi facili da raggiungere.

Jeanneau Yachts 60 – Personalizzazione

Il leitmotiv che guida il progetto, però è soprattutto uno. Personalizzazione. In coperta, ad esempio, è possibile scegliere rollbar, l’hard top (soluzione sperimentata da Jeanneau già con il Sun Loft), sprayhood, la cucina esterna, lo strallo amovibile, il rollaranda nell’albero ecc. Ci sarà un “package” “Mediterranean Sport”, così come una versione adattata per la crociera al largo.

Questa duttilità, unita alla possibilità di avere fino a 19 diversi layout interni (con 3, 4, 5 e persino sei cabine!) rendono questo 18,28 m, di fatto, una barca semi-custom.

Jeanneau Yachts 60 – Interni

Proprio sugli interni è bene soffermarsi: la barca è idealmente suddivisa in quattro zone living, ognuna delle quali offre molteplici opzioni: il gavone di prua, le cabine di prua, il salone con la cucina di prua e le cabine di poppa. Prima di tutto, il gavone di prua: sono possibili tre versioni, con un gavone per le vele, una cabina per lo skipper o una vera e propria sesta cabina.

Poi, ci sono due versioni della grande cabina armatoriale di prua: una vera e propria “owner” o una cabina con letto matrimoniale. Con una soluzione che in modo rapido vi permette, in meno di cinque minuti, di passare da una modalità all’altra.

La paratia centrale si allontana in uno spazio di stivaggio dedicato, senza bisogno di attrezzi o hardware, per ingrandire le cuccette o trasformarle in divano.

Per il salone di dritta sono disponibili tre possibili allestimenti: una versione con divano e relativo tavolo da carteggio, una cabina con letti a castello, oppure una versione “open space” che può ospitare due poltrone a scelta del cliente.

Infine, la zona living di poppa può essere configurata sia come cabina armatoriale, sia come doppia cabina, una matrimoniale per accogliere gli ospiti e l’altra per tre bambini o per un’altra coppia di ospiti.

Jeanneau Yachts 60 – I layout

Per la prima volta, la cucina è posizionata a prua, alla paratia dell’albero, per un salone ultra-spazioso degno di una barca più grande. Sono disponibili due varietà di legno: teak verniciato a poro aperto o rovere chiaro verniciato a poro aperto, ciascuno con tavole da pavimento abbinate. La selezione di rivestimenti comprende cinque tessuti e cinque pelli di Foglizzo. Sono disponibili tre diversi stili di cabina per personalizzare le testate e le finiture dei letti.

Jeanneau Yachts 60 – Scheda barca

Lunghezza overall 18,28 m

Baglio max. 5,20 m

Pescaggio (chiglia lunga/corta) 2,55/2,10 m

Cabine 3-4-5-6

Progetto Philippe Briand

Interni Andrew Winch

Capacità carburante 318 l

Capacità acqua 380 l

www.jeanneau.com

