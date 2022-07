Advanced A44: la “piccola” da crociera veloce ed efficiente

L’Advanced Yachts A44 è la barca più piccola tra quelle esposte dal cantiere nel suo stand alla Milano Yachting Week. Si tratta di un day cruiser, una barca di lunghezza inferiore ai 14 metri che è apprezzata sia da chi ha avuto in passato barche più grandi sia da chi non ha mai avuto una barca prima d’ora.

“Nel progetto di questa barca siamo partiti con grandi ambizioni, quindi abbiamo sviluppato un progetto molto dettagliato, usando molto il CFD, sia per la parte aerodinamica, sia per quella idrodinamica”. Questo ci aveva raccontato Roberto Biscontini quando provammo l’Advanced A44.

Advanced A44 – Veloce e facile da manovrare

Il progetto di questa barca è stato affidato alla sapiente matita di Roberto Biscontini, forte della pluriennale esperienza maturata in campo internazionale come nel mondo della Coppa America. Carena, appendici e piano velico sono quindi studiati per garantire una navigazione efficiente e veloce in qualsiasi condizione, consentendo all’armatore di divertirsi con una barca sportiva ad alte prestazioni. Prua dritta, bompresso fisso e baglio massimo a poppa sono le caratteristiche principali di questa barca, pensata per essere divertente ma anche facile da manovrare e condurre, anche con sole due persone a bordo.

Advanced A44 – La barca per le piccole crociere

In coperta il design colpisce per la scelta dei materiali e l’organizzazione dello spazio, che si sviluppa attorno al quadrato che ospita il tavolo con alette abbattibili e doppia seduta. A bordo c’è spazio in abbondanza per le uscite giornaliere, ma anche per piccole crociere con 4 ospiti comodi nelle due cabine doppie. Nell’Advanced Yachts A44 non mancano un grande bagno e la cucina, con spazi studiati per offrire grande abitabilità, e un vano che può essere adibito a cabina del marinaio o utilizzato per lo stivaggio. La grande attenzione che Advanced Yachts garantisce all’armatore, inoltre, consente di cucirsi la propria barca addosso ed avere un’imbarcazione semi-custom che rispecchia il volere dell’armatore.