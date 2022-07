Marina Yacht Charter, catamarani da sogno per vacanze top

Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

Marina Yacht Charter, esperienze di mare uniche

Angelo Bacci, Ceo di Marina Yacht Charter guarda con ottimismo all’estate che sta per arrivare e che sarà uno step di crescita ulteriore per l’azienda. “Il mondo delle vacanze in barca si sta aprendo a nuove fette di mercato e noi siamo molto volentieri in prima fila. Intanto con l’inserimento in flotta per l’estate di diverse barche nuove, sempre Dufour, dopo che lo scorso anno già avevamo compiuto il raddoppio della flotta.

E già posso anticipare che per il prossimo anno avremo catamarani da 44 piedi, a vela e a motore, oltre che diversi monoscafi di un brand importante come Bavaria del quale siamo diventati rivenditori per tutto il Mar Tirreno. Come da sempre il nostro sforzo è di rendere l’esperienza in charter un viaggio super positivo anche per il turista meno velista, per fare in modo che si innamori della vacanza in barca e la ripeta in futuro.

Importante è concentrarsi sulla comodità dell’imbarcazione per invogliare anche i non velisti. Il mondo del noleggio aumenterà sia come numero di fruitori che per investitori che sempre di più credono nella formula della barca in gestione. Da questo punto di vista siamo molto soddisfatti del successo dei nostri programmi di barca in gestione anche per quest’anno.

D’altronde la nostra forza è che facciamo noleggio, vendita di imbarcazioni nuove e usate e programmi di barca in gestione: facendo sinergia tra tutti questi aspetti riusciamo a proporre prodotti unici al mercato”.

Marina Yacht Charter – Assistenza e servizi di tutti i tipi

Come stanno andando le prenotazioni per l’estate? “Finora bene sia nella nuova base di Marina Cala de’ Medici che nella storica di Marina d’Arechi. La Sicilia invece può crescere ancora ma siamo fiduciosi. Anche perché proponiamo un parco barche abbastanza nuovo e diamo servizi di noleggio di alto livello grazie al fatto che siamo un’azienda molto strutturata. Prevediamo un buon ritorno anche degli stranieri e con molti italiani che prenoteranno all’ultimo momento”. Che tipo di assistenza fornite? “Come dicevo, abbiamo a disposizione risorse interne importanti che ci permettono di dare assistenza e servizi di tutti i tipi a chi parte con noi. Soprattutto a quei turisti neofiti che scelgono magari di spendere qualcosa in più per noleggiare un più grande e comodo catamarano ma non vogliono avere sorprese. Oggi proponendo si va a cercare un mercato nuovo che ama un turismo comodo”. Possiamo dare un’idea delle tariffe? “Sono come sempre molto articolate ma per fare un esempio, un catamarano Dufour 48 con 5 cabine ha prezzi da 6.000 in bassa stagione a da 15.000 in alta. E ancora un catamarano Lagoon 450 con 4 cabine ha prezzi da 6.000 euro in bassa e da 11.500 in alta”.

Marina Yacht Charter – Info utili

Telefono: 0586 792642

Sito: www.marinayachtcharter.it

Basi: Maria Cala Medici, Marina d’Arechi, Capo d’Orlando

