Cosa trovi (e non puoi perderti) sul nuovo numero del Giornale della Vela

Finalmente! Il numero del Giornale della Vela di luglio 2022 (il numero 521, dal lontano 1975!) è in edicola e in digitale, scaricando la nostra app gratuita (qui se avete iOs, qui per Android)

Un numero denso di contenuti nelle sue 132 pagine tutte da scoprire.

Cosa trovi sul nuovo numero del Giornale della Vela

Pesci vs uccelli – Foiling contro barche tradizionali

Con il varo di FlyingNikka, primo Mini Maxi volante al mondo, si entra in una nuova era delle regate d’altura. Quella delle barche tradizionali dislocanti, i “pesci”, contro i monoscafi foiling di nuova concezione, gli “uccelli”.

L’affidabilità delle prime contro le performance delle seconde. Chi vincerà la sfida? Cosa accade nella vela offshore e cosa accadrà? Ve lo raccontiamo con preziosi contributi, come quello di Roberto Lacorte, armatore di FlyingNikka.

Il bello della vela

Oltre 4.000 “sea lovers” da tutto il mondo, cinque cento barche, regate in scenari mozzafiato e feste a terra. Vi raccontiamo cosa è accaduto, vincitori e vinti, curiosità e protagonisti delle fantastiche quattro regate di primavera: Tre Golfi Sailing Week, Grand Soleil Cup, 151 Miglia, Solaris Cup.

Quest’estate puoi navigare facile

Anche senza essere marinai esperti la tecnologia ci viene incontro per facilitarci la navigazione, vi raccontiamo come avere una barca smart e semplice da condurre.

Si fa presto a dire Croazia

Come si fa a scegliere, tra mille isole e coste frastagliate, qual’è l’itinerario giusto per la crociera in Croazia di quest’estate? Ve lo diciamo noi quale rotta tracciare. Con cinque itinerari imperdibili.

Estate in barca – Poco spazio tanta roba!

Gli accessori giusti da avere a bordo per la vostra vacanza comoda, sicura, facile. In coperta, sotto e in mare.

Le barche del mese

Abbiamo provato due barche molto diverse tra loro. L’Elan E6, che rappresenta un ritorno alle origini per il cantiere sloveno, e il Sun Odyssey 380, l’11 metri secondo Jeanneau. Inoltre vi portiamo a bordo del nuovo Dehler 46 SQ, sui 45 piedi top sul mercato e sul piccolo catamarano volante Ufo.

Non mi schiodo!

Dare ancora in rada è lo spauracchio delle vacanze in barca. Con i nostri consigli per eseguirlo a regola d’arte non avrete problemi. E dormirete sonni tranquilli!

Mica è finita qui…