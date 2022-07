La mega barca di Jeff Bezos non passa, smontano un ponte. E’ rivolta

Non sempre i soldi comprano tutto. L’esempio è la rivolta di popolo a Rotterdam quando è circolata la notizia che il ponte storico De Hef costruito nel 1878 simbolo della città olandese nel quartiere di Koningshaven, sarebbe stato smantellato per far passare il nuovo megayacht del multimiliadario Jeff Bezos, maggiore azionista di Amazon.

Qui scoprite come sarà la infinita barca di Bezos.

Lanciate uova marce sul megayacht di Bezos!

A nulla sono valse le rassicurazioni di Bezos e del cantiere costruttore Oceanco che avevano garantito l’amministrazione di Rotterdam che avrebbero smantellato e ricostruito il prezioso ponte per far passare il megayacht a vela con tre alberi di 70 metri e dal costo previsto di 485 milioni di dollari.

Una folla inferocita si è radunata a presidio del simbolo cittadino. Ma c’è di più, Oceanco è scioccata dai disordini sociali e i dipendenti del cantiere navale si sentono minacciati e l’azienda teme atti di vandalismo.

La notizia si è propagata sui social, più di 3.900 persone erano “interessate” all’evento Facebook che invitava i residenti di Rotterdam a lanciare uova marce sul nuovo yacht di Bezos.

Quando i soldi non sono tutto

Alla fine Bezos e Oceanco hanno mollato il colpo, a nulla sono valsi i dollari offerti. Oceanco ha confermato ai funzionari della città di Rotterdam che annullerà gli attuali piani di rimozione del ponte e prenderà in considerazione altre opzioni. Per ora non ci sono conferme su come Bezos porterà il suo superyacht in mare.

