Magic Sailing Charter, vacanze da sogno in catamarano in Sicilia

Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

Magic Sailing Charter, la flotta cresce e raddoppia

“Questo per noi è un anno molto importante – racconta Daniele Scimè, giovane imprenditore siciliano e Ceo di Magic Sailing Charter -: la flotta infatti cresce e si raddoppia. Abbiamo tutta la gamma Lagoon, dal 52 al 40, oltre a un Bali 4.5 molto apprezzato dalle famiglie. E il fiore all’occhiello di quest’anno: un power catamaran Fountaine Pajot My40.

Come sempre infatti crediamo che l’accoglienza di un catamarano unita alla velocità di una barca a motore possa essere l’ottimo connubio per chi desidera visitare posti più lontani con tempi di navigazione ridotti senza rinunciare al lusso”.

Come stanno andando finora le prenotazioni per l’estate? “Le prenotazioni incalzano, le persone non vedono l’ora di andare in vacanza. Da quando la situazione pandemica è diventata meno “tesa”, l’Italia è ambita da tutti i turisti europei e non solo, sta anche ritornando il mercato americano. Oltretutto il boom del charter degli ultimi anni ha attratto anche neofiti della nautica che si stanno avvicinando sempre più a questo turismo.

Proprio da loro ad esempio l’itinerario più richiesto, con partenza dal porto di Capo d’Orlando, sono le Eolie, le sette meraviglie siciliane. Una destinazione perfetta per una vacanza all’insegna del relax, baciati dal sole e cullati dalle onde del mare. Non mancano però altre rotte per chi desidera viaggiare con noi e ai repeaters proponiamo giri della Sicilia, della Costiera Amalfitana e della Sardegna. Ma voglio sottolineare che Magic Sailing Charter nasce per valorizzare innanzitutto la mia Sicilia, creare posti di lavoro e dare speranza ad altri giovani come me di inseguire i loro sogni”.

Magic Sailing Charter – Assistenza prima, durante e dopo la crociera

Che tipo di assistenza fornite prima, durante e dopo la vacanza? “L’assistenza del nostro team ha inizio ancor prima della prenotazione. Il cliente, in base alle sue necessità ed esperienze, viene “guidato” verso una scelta corretta dell’imbarcazione. Al resto ci pensiamo noi. Grazie alla collaborazione con vari partner, possiamo organizzare il viaggio del cliente sino al porto di imbarco o pre/post vacanze in giro per la Sicilia. Se richiesto possiamo anche far trovare la cambusa a bordo.

Una volta salpato, il cliente avrà a disposizione un contatto di emergenza disponibile h24 da utilizzare in caso di urgenza, oltre a un contatto di servizio per essere guidato nella scelta della rotta, dei porti, delle baie. L’assistenza, se richiesta, è totale da parte nostra.

Quanto alle tariffe invece come sempre sono davvero varie e dipendono dall’esperienza che il cliente vuole fare: luxury, relax o adventure. Il numero di persone determina la dimensione dell’imbarcazione; inoltre, influisce molto anche il periodo scelto. Ma la vacanza in barca oggi grazie a noi è una vacanza davvero a portata di tutti i turisti”.

Magic Sailing Charter – Info utili

Telefono: 094 1054324

Sito: www.magicsailingcharter.it

Basi: Capo d’Orlando e Salerno

