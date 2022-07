Elan Impression 43: il cantiere sloveno rivoluziona la gamma

Il cantiere sloveno Elan sta attraversando un momento di grande attività, ed è pronto a lanciare una nuova novità che segue il GT5 e l’E6 ma questa volta riguarda la gamma Impression. La linea è stata storicamente dedicata alla crociera famigliare e al charter e non ci saranno enormi cambiamenti su questo fronte, quello che varierà sarà il look, perché il nuovo Elan Impression 43 è una barca decisamente moderna e accattivante che rompe con il passato.

IL PROGETTO

Lo scafo e il piano velico siano stati progettati da Humphreys Yacht Design, mentre il design generale e quello degli interni è ancora una volta a firma dello Studio Pininfarina, per una collaborazione che ha dato vita al pluripremiato Elan E6 e ora continua con l’Elan Impression 43. Il nuovo Impression sarà più omogeneo col resto della gamma rispetto ai modelli passati: si nota infatti una tuga che richiama quella dell’Elan E6, così come in parte anche le finestrature e il look generale, con uscite di prua grintose che ricordano l’E6.

La barca sarà costruita con la tecnologia 3D VAIL di Elan, in infusione sottovuoto, la carena sarà dotata di doppia pala del timone e chiglia a L. Il mobilio interno è costruito con impiallacciatura di rovere “rustico” e compensato marino, con una finitura in legno massello di rovere che viene applicata nelle zone dove si prevede che i mobili subiranno la maggior parte dell’usura. Il layout per la disposizione interna sarà a 2 o 3 cabine.

SCHEDA TECNICA ELAN IMPRESSION 43

Lunghezza f.t.13.32 m | 43’ 8’’

Length Overall con bompresso 13.60 m

Scafo 12.82 m

Galleggiamento 12.20 m

Larghezza 4,25 m

Immersione (standard)1.95 m, (option)1.70 m

Dislocamento 11,100 kg

Zavorra (standard) 3,541 kg

Motore (standard)Yanmar 4JH45 45 HP

Opzione elettrica: Oceanvolt electric TBQ

Carburante 287 L

Randa 46.68 m2

Fiocco autovirante 34.1 m2

