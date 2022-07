MadMax, vacanze da sogno e senza pensieri nel Mediterraneo

Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

MadMax, per fare una “vacanza senza pensieri”

L’estate è alle porte e come ogni anno abbiamo raggiunto Lucas Lucarelli, Ceo e fondatore della storica società di charter MadMax Franchising Nautico, per farci raccontare tutte le novità per la stagione delle vacanze a partire da quale flotta MadMax proporrà per l’estate 2022…

“La nostra flotta si compone di catamarani nuovissimi che ospitano 4 coppie in 4 cabine matrimoniali, ognuna con bagno indipendente. Abbiamo poi due novità particolari da segnalare, davvero importantissime: sui nostri nostri catamarani abbiamo installato una spillatrice per la birra per offrire gratuitamente, a tutti i clienti a bordo, birra alla spina senza limiti per tutta la durata della vacanza.

Inoltre non chiediamo il deposito cauzionale al cliente, come invece fanno tutti i nostri competitors, quindi il turista non ha nessuna responsabilità a bordo: è quella che noi chiamiamo VACANZA SENZA PENSIERI”..

MadMax – La forza di una società di charter unica

C’è qualcosa che vi distingue dalla concorrenza? “La nostra forza sono gli skipper che il cliente trova a bordo dei nostri catamarani. Siamo infatti l’unica società di charter che forma i propri skipper con un corso intensivo di 20 giorni, garantendo al cliente non solo personale veramente qualificato sotto l’aspetto tecnico, ma anche persone disponibili e solari con le quali trascorrere al meglio le proprie vacanze”.

Come stanno andando finora le prenotazioni per l’estate? “Un altro anno da record, siamo quasi al completo, a parte le prime settimane di giugno e qualche settimana a settembre. Invito i lettori proprio per questo a provare una settimana di vacanza in barca fuori dal caos del luglio ed agosto: abbiamo delle offerte speciali che costano un terzo delle settimane di alta stagione”.

È vero che il mercato si sta ampliando a turisti neofiti di vela? “Si, soprattutto a bordo dei catamarani: non sbandano e offrono il confort di una villetta al mare con con gli indubbi vantaggi di poter cambiare baia e scenario tutte le volte che si vuole”. Quali sono gli itinerari che consigliate ai vostri ospiti? “Abbiamo 5 basi nel Mediterraneo, le più strategiche – Elba, Nord Sardegna, Salerno, Sicilia, Croazia – quindi ciò che offriamo coincide molto spesso con quello che i clienti ci chiedono”.

Che tipo di assistenza fornite prima, durante e dopo la vacanza? “La MadMax offre un servizio e una assistenza come quella che vorrei trovare quando sono io che vado in vacanza. Lo facciamo per passione e perché un cliente soddisfatto è la miglior pubblicità del mondo”. Possiamo dare un’idea delle tariffe che proponete? “Un Lagoon 40 con 4 cabine doppie e 4 bagni per gli ospiti, a giugno (4/6-11/6) è in offerta a 3.668,40 euro; a settembre (24/9-1/10) a 3.045,00 euro”.

MadMax – Info utili

Telefono: 371 3234443

Sito: www.madmaxcharter.it

Email: info@madmaxcharter.it

Basi: Elba, nord Sardegna, Salerno, Isole Eolie, Croazia

