Kiriacoulis, per vacanze garantite e protette nel Mediterraneo

Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

Kiriacoulis, assistenza e servizi senza uguali

“A tutti i coloro che prenotano una vacanza in barca in Sardegna per l’estate 2022, Kiriacoulis regala il viaggio in traghetto per raggiungere l’isola e la propria imbarcazione a noleggio – racconta Luciano Rigli, responsabile Kiriacoulis in Italia -. Grazie a un accordo stipulato con la compagnia di traghetti Moby Lines, per tutti i sabati di tutta l’estate 2022, sulle tratte in partenza da Livorno e di Piombino (per Olbia), i clienti potranno imbarcarsi gratuitamente.

Secondo queste modalità: chi noleggia una barca a vela con 3 cabine ha diritto al posto per 2 auto e 6 persone; chi noleggia una barca con 4 cabine ha diritto al posto per 3 auto e 8 persone; chi noleggia una barca con 5 cabine o un catamarano ha diritto al posto per 3 auto e 10 persone.

Un modo comodo e perfetto per raggiungere in tutta sicurezza la base sarda di Kiriacoulis a Marina di Portisco, in Costa Smeralda. Qui la società di charter ha un suo ufficio di corrispondenza che garantisce a chi noleggia una barca tutta l’assistenza sulle formalità e le cose da sapere, oltre ai servizi e alle informazioni sulle rotte e i migliori itinerari”.

Kiriacoulis – vero operatore nautico di qualità

E proprio in Sardegna per questa estate abbiamo come novità di flotta ben 3 Sun Loft, barche davvero grandi e comode che ospitano 6 cabine doppie più 1 cabina skipper. D’altronde Kiriacoulis, grazie ai suoi “primi” 40 anni di storia, è leader mondiale – essendo primo gruppo nel Mediterraneo e terzo al mondo – nel settore del charter nautico, tanto che offre una flotta di oltre 400 imbarcazioni e 25 basi nel Mediterraneo, più una ai Caraibi.

Mette a disposizione dei suoi clienti inoltre sia barche con equipaggio, per crocieristi “comodi”, che imbarcazioni senza equipaggio per i veri lupi di mare. Altro elemento fondamentale è che Kiriacoulis Holiday è l’unico operatore nautico a essere membro di ASTOI (l’associazione di Confindustria che rappresenta i tour operator italiani): per questo usufruisce del fondo di garanzia ASTOI che permette il rimborso al turista in caso di problemi per la realizzazione della vacanza.

Per l’estate 2022 le vacanze in barca si possono prenotare sia contattando direttamente Kiriacoulis Holidays sia recandosi nelle migliori agenzie di viaggio italiane che vendono i suoi pacchetti, come gli oltre 1.500 punti vendita della rete Geo Travel Network e Welcome Travel. Nel pacchetto offerto in agenzia viaggi includiamo sia la polizza annullamento che la RC per lo skipper, la soluzione più protetta e più tutelata per i turisti nautici”.

Kiriacoulis – Info utili

Telefono: 0564 923219

Sito: www.kiriacoulis.it

Basi Mediterraneo: 25 tra Grecia, Italia, Malta, Francia, Turchia e Croazia

GUARDA QUI I MIGLIORI OPERATORI CHARTER 2022