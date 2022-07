Group Y – Yachting in Sardinia, in barca per la vacanza più bella

Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

Yachting in Sardinia, in Sardegna le crociere perfette

“La Sardegna è bellissima sempre, in particolare secondo me in bassa stagione, ma noi comunque siamo pronti e attrezzati per soddisfare le esigenze di tutti i turisti che la vogliono scoprire via mare da primavera fino ad autunno inoltrato”. È Annalisa Bucci, responsabile marketing di Group Y – Yachting in Sardinia, che ci racconta come l’importante società di charter si è organizzata in vista della prossima stagione vacanziera che tutti prevedono davvero interessante.

“Abbiamo – continua – innanzitutto una flotta di imbarcazioni molto giovane e performante: le barche più “anziane” sono del 2016. In totale possiamo mettere a disposizione 42 modelli, 9 dei quali sono catamarani, cioè soluzioni turistiche perfette in particolare per gruppi e famiglie. È infatti aumentata molto la richiesta dei multiscafi e noi ci siamo adeguati, tanto che ne abbiamo ben 5 che sono nuovissimi del 2022.

Anche per questo posso dire che siamo già molto contenti di come stanno andando le cose dal punto di vista commerciale: il trend delle prenotazioni è davvero molto buono e molti clienti, repeaters e non solo, hanno già mandato la loro richiesta per l’estate 2022 alla fine dello scorso anno, quindi con grande anticipo. E se negli ultimi anni abbiamo avuto sempre tutta la flotta prenotata anche per quest’anno siamo molto fiduciosi di poter ripetere lo stesso exploit. Anche perché le prime locazioni sono iniziate a fine aprile e le prenotazioni che già abbiamo coprono la stagione fino al mese di ottobre”.

Yachting in Sardinia – Vacanze in barca comode e sicure

Quali sono gli itinerari che consigliate ai vostri ospiti e quali quelli che loro vi chiedono di più? “Negli ultimi due anni abbiamo avuto tanti clienti nuovi che hanno scelto di fare una crociera in barca a vela per la riservatezza e la sicurezza del tipo di vacanza: perciò tra di loro, in molti, hanno chiesto consigli che siamo sempre ben lieti di dare.

Ma oltre a quelli che vogliono informazioni di crociera aumentano anche i clienti che chiedono più servizi a bordo, come la prenotazione della spesa e il servizio taxi compreso fino al marina per lasciare a casa l’auto. Desiderano vacanze sempre più comode e sicure. E infatti poi la nostra assistenza speciale continua anche mentre sono in mare: diamo un numero di telefono di un operatore di riferimento, che conosce bene proprio quella imbarcazione, a cui possono rivolgersi per tutto”.

Possiamo dare ai lettori infine anche un’idea delle tariffe per l’estate 2022? “Le nostre tariffe di bassa stagione – conclude Annalisa – per i monoscafi partono da 1.300 e per i catamarani da 3.500 euro, per il più piccolo, il 40 piedi. Per l’altissima stagione invece si arriva fino a 10-12.000 euro per i modelli più importanti”.

Yachting in Sardinia – Info utili

Telefono: 0789 339016

Sito: www.yiss.it

Basi: Portisco, Punta Nuraghe, Porto Torres, Punta Asfodeli

