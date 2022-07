Dufour 37, l’evoluzione della crociera comoda secondo il cantiere francese

Sarà il Dufour 37 la novità che il cantiere francese presenterà in anteprima mondiale al Cannes Yachting Festival prima e al Salone Nautico Internazionale di Genova poi. La barca è stata varata da pochi giorni e ha eseguito i primi test in mare, per un progetto che porta ancora una volta la firma del Felci Yacht Design.

Dopo il lancio dei suoi ultimi modelli, Dufour 530, Dufour 470, Dufour 61 e Dufour 32, il marchio Dufour continua a innovare e a sviluppare ulteriormente la sua gamma con questo nuovo yacht di 10,8 metri fuori tutto (inclusa la delfiniera). Il nuovo Dufour 37 sarà la seconda barca più piccola della gamma, dopo l’entry level Dufour 32.

L’EVOLUZIONE

Questo progetto rappresenta in parte un’evoluzione del precedente Dufour 360, ma ripensato in modo complessivo un po’ sotto tutti gli aspetti: il nuovo modello sarà 20 cm più largo, avrà quindi interni più comodi e più superficie velica, ma anche un pozzetto più ampio e dei punti luce ripensati. Sulla fiancata il Dufour 37 ha infatti una lunga finestra continua, così come sulla tuga. Per quanto riguarda le appendici la barca avrà una chiglia a L e un timone singolo, il layout delle manovre invece prevede 4 winch, con tutte le manovre che corrono a vista e gli stopper delle drizze sul paramare.

Per quanto riguarda gli interni, dei quali il cantiere non ha ancora svelato le immagini ufficiali, saranno disponibili a 2 o 3 cabine, sempre con un bagni che varierà di dimensioni, più piccolo nella versione a 3 cabine.

SCHEDA TECNICA DUFOUR 37

Lunghezza fuori tutto 10.77 m (inclusa delfiniera)

Lunghezza gall. 9.31 m

Lunghezza scafo 9.99 m

Larghezza 3.8 m

Dislocamento 6.747 kg

Immersione 1.90 m

Zavorra 1.860 kg

Gasolio 160 L

Acqua 180 L

Motore di serie 18.8 hp

www.dufouryachts.com

ABBONATI E SOSTIENICI: TI REGALIAMO LA STORIA DELLA VELA

Se apprezzi il nostro lavoro e il nostro punto di vista sul mondo della vela, abbonati al Giornale della Vela! L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo un regalo unico: accedi all’archivio storico digitale del Giornale della Vela e leggi centinaia e centinaia tra i migliori articoli apparsi sulle pagine del GdV dal 1975 ai giorni nostri! SCOPRI DI PIU’

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!