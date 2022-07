Da oggi, se ti abboni o sei già abbonato al Giornale della Vela ricevi un regalo unico. Centinaia e centinaia dei migliori articoli apparsi dal 1975 sulle pagine del GdV sono a tua disposizione. Consultabili quando vuoi, solo per te, archiviati per numero del GdV e anno di pubblicazione. Visibili da smartphone, pc, tablet. E c’è di più. Altri articoli si aggiungeranno presto perché il nostro archivio digitale è in continuo aggiornamento!

ABBONATI SUBITO AL GIORNALE DELLA VELA!

47 anni fa nasceva il GdV. Adesso sfogliate i suoi 521 numeri

Era il 3 luglio 1975 di 47 anni fa. Nelle edicole usciva il primo numero del Giornale della Vela. Mio padre Mario Oriani raccontò anni dopo come gli era venuto in mente di fondare un giornale che parlava solo di vela, nient’altro che di vela.

L’idea di pubblicare un giornale così specializzato, a detta degli esperti di editoria una follia, nacque nel pozzetto della barca che vedete qui sopra, uno Swan 43 dal nome Lunic 2, la sua barca.

Bene, Mario Oriani narra che l’ispirazione gli venne grazie ad una semplice considerazione: “Mi ero accorto che andare a vela era un’evasione terapeutica senza essere un modo per evadere e per fuggire, ma per verificare, riflettere, decidere. Mi faceva sentire un uomo libero”. Proseguì nella sua analisi: “Come una medicina miracolosa, bastava una giornata di mare e vento a rigenerarmi. Bastavano poche ore del mio poco tempo libero e l’effetto benefico durava per settimane”.

In questo pensiero c’è il vero motivo della nascita del GdV e del suo successo che dura da 47 anni. Quarantasette anni fa queste considerazioni venivano considerate “naif” dagli esperti di marketing. Rilette oggi, quarantasette anni dopo, vengono riconosciute come uno dei motivi principali, nella postpandemia, della crescita che la nautica sta avendo oggi. Indipendentemente dall’andamento dell’economia.

Operazione VELA History, Il Giornale della Vela apre i suoi archivi!

Per festeggiare questo anniversario, Il Giornale della Vela apre i suoi archivi e li rende disponibili a tutti gli abbonati e a chi non lo è ancora.

ABBONATI SUBITO AL GIORNALE DELLA VELA!

Abbiamo selezionato il meglio di quello che abbiamo pubblicato nella nostra storia, centinaia di servizi giornalistici tratti dai 521 numeri sino a qui editi. Li abbiamo passati allo scanner per renderli digitali, recuperati dai preziosi libroni rilegati che contengono tutte le annate.

A ciascun articolo abbiamo aggiunto la copertina del numero in cui è uscito, corredato da un nuovo titolo e da una breve sintesi, così da rendere chiaro subito l’argomento e il perché della scelta.

Per finire, abbiamo creato una piattaforma, visibile da tutti i device (computer, tablet, smartphone) in cui, come in Netflix, basta un click per accedere alla visione. E’ sufficiente un codice per accedere alla piattaforma “Giornale della Vela History”, che viene inviato a tutti gli abbonati in essere e a coloro che vorranno usufruire di questa piccola ma significativa enciclopedia on line della storia della vela, attraverso le pagine del Giornale della Vela.

ABBONATI SUBITO AL GIORNALE DELLA VELA!

Non ci sarà, è bene chiarirlo, nessun aumento di costo dell’abbonamento al Giornale della Vela.E’ solo un servizio in più che offriamo a chi si abbona oggi al nostro magazine o giornale, che dir si voglia.

In epoca di aumento indiscriminato di prezzi, di morte annunciata dell’editoria tradizionale, di crisi del giornalismo inteso come servizio di conoscenza, analisi, approfondimento per i cittadini, noi vogliamo continuare a portare il nostro vitale contributo di narratori. Agli appassionati di vela nel nostro caso.

Luca Oriani

Come funziona l’operazione “VELA HISTORY”

Sfruttare il servizio che vi offriamo è semplicissimo.

Se sei già abbonato (e hai ricevuto la password via mail sabato 2 luglio in mattinata)

Accedi alla pagina www.giornaledellavela.com/vela-history

Inserisci nella casella dedicata la password

Clicca sulle copertine in ordine cronologico dal 1975 per accedere ai PDF sfogliabili degli articoli.

Se non sei ancora abbonato

Abbonati qui al Giornale della Vela, ricevi subito una mail con la password per accedere all’archivio

Inserisci nella casella dedicata la password

Clicca sulle copertine in ordine cronologico dal 1975 per accedere ai PDF sfogliabili degli articoli.

Buona navigazione nella Storia della Vela!

ABBONATI SUBITO AL GIORNALE DELLA VELA!