Dream Yacht Charter, bellissime vacanze a vela in tutto il mondo

Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

Dream Yacht Charter, nei più bei mari del pianeta

È tempo di esplorare di nuovo il mondo. Finalmente infatti anche le più lontane e affascinanti destinazioni esotiche hanno aperto le loro frontiere ai turisti italiani, rendendo più semplice visitare alcuni degli angoli più meravigliosi del mondo, ma soprattutto esplorarli in barca a vela.

Stiamo parlando di destinazioni spettacolari e poste nei quattro angoli del pianeta ma che hanno tutte in comune il fatto di ospitare un mare fantastico come pochi altri: dalla Thailandia all’Australia, dalla Nuova Caledonia alle Seychelles, dai Caraibi a Tahiti. Un mare trasparente, caldo e calmo che sembra essere stato creato apposta per viverlo durante una vacanza in barca.

E con Dream Yacht Charter, l’operatore che è il vero pioniere nel settore charter, con oltre 20 anni di esperienza sul mercato internazionale del noleggio, potete esplorare tutte queste meravigliose destinazioni e anzi molte di più: perché Dream Yacht Charter ha oggi la flotta più grande e il maggior numero di destinazioni esotiche in tutto il pianeta, oltre 50.

Dream Yacht Charter – Offrire un servizio senza pari

Il mondo finalmente è ripartito e con esso il turismo e le vacanze sui mari più belli: così Dream Yacht Charter è l’operatore che non solo permette di esplorare le mete marine più affascinanti, ma anche e soprattutto di farlo con grandi e super attrezzate imbarcazioni e un servizio di alta qualità.

Fondata infatti da Loïc Bonnet nel 2000, Dream Yacht Charter ha da subito iniziato a rivoluzionare il settore del charter rendendo la navigazione accessibile a tutti. Dopo quell’ormai lontano inizio alle Seychelles, con solo sei barche a disposizione dei suoi primi clienti, oggi Dream Yacht Charter propone ben 1.000 imbarcazioni in più di 50 destinazioni da sogno in tutto il mondo: come ad esempio Caraibi, Oceano Indiano, Oceano Pacifico, Asia, America del Nord e del Sud ed Europa.

Dream Yacht Charter però nel corso della sua storia di successo mondiale non ha solo permesso ai velisti di raggiungere in barca per le vacanze le mete e i mari più belli del mondo: ha fatto di più. Da sempre infatti ha voluto aprire le porte della navigazione a tutti, anche ai non esperti, per poter far scoprire anche a loro la bellezza e la libertà di vivere in mare.

Anche per questo Dream Yacht Charter è famosa per essere un’azienda sempre innovativa, che riesce a offrire destinazioni diverse ed esclusive per dare la più ampia scelta possibile. E con Dream Yacht Charter si può anche scegliere tra diversi tipi di charter: bareboat, con skipper, alla cabina, con equipaggio, con catamarani a vela o a motore.

Sono passati più di 20 anni, ma la filosofia Dream Yacht Charter è rimasta la stessa: un costante impegno ad offrire ai suoi clienti un servizio senza pari in ogni parte del pianeta.

Dream Yacht Charter – Info utili

Telefono: 02 82952196

Sito: www.dreamyachtcharter.it

Basi: 50 in tutto il mondo

GUARDA QUI I MIGLIORI OPERATORI CHARTER 2022