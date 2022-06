VELA Cup di Venezia: chi ha una barca Elan vince due volte

Abbinata alla TAG Heuer VELA Cup/Round The Lido Race che va in scena a Venezia il prossimo 23 luglio c’è anche la Elan Cup. Per gli armatori Elan stesso percorso di regata, ma iscrizione gratuita e premi esclusivi.

TAG Heuer VELA Cup Venezia / Round the Lido Race, è qui la festa

Come condensare in un solo week end tutta la nostra passione per la vela, il divertimento di regatare insieme e l’esperienza magica di vivere uno scenario unico al mondo come la Laguna di Venezia? Facilissimo! Basta partecipare alla TAG Heuer VELA Cup/Round The Lido Race che va in scena proprio a Venezia il prossimo 23 luglio.

Sarà una festa memorabile aperta a ogni tipo di barca e a qualsiasi tipo di equipaggio perché è questa la filosofia che da sempre contraddistingue il circuito velico organizzato dal Giornale della Vela. Poca burocrazia, accesso per tutti e tanto divertimento.

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELA CUP DI VENEZIA

VELA Cup Venezia, una tappa unica (e già trenta barca iscritte!)

Questa di Venezia poi è una tappa molto attesa del circuito TAG Heuer VELA Cup 2022 e sarà accompagnata nell’organizzazione dall’entusiasmo della Compagnia della Vela, uno dei più prestigiosi e antichi yacht club d’Italia. Non a caso stanno già fioccando le iscrizioni che ad oggi contano una trentina di equipaggi. Tra loro barche da regata come il Farr 30 Matrix, il Maxi Dolphin November e il Mini 6,50 Playtime2, ma anche cabinati cruiser come il Comet 111 Carpe Diem e il Grand Soleil 37 Solleone. A questi vanno poi aggiunti anche una quindicina di equipaggi a bordo di Meteor e SB20 che a Venezia contano sempre tanti appassionati. Tutti insieme, senza spocchia o sale sulla coda.

Ecco perché chi ha un Elan deve assolutamente venire

Via abbiamo già spiegato quale sarà il programma della TAG Heuer VELA Cup/Round The Lido Race (qui tutti i dettagli) e vi abbiamo anche raccontato tutta la bellezza del percorso che in appena 18 miglia tocca luoghi splendidi con secoli di storia (clicca qui per approfondire). Ora è giunto il momento di parlare di una vera regata dentro la regata. Ossia la Elan Cup che sarà abbinata alla Round The Lido Race e si disputerà sullo stesso percorso.

Chi non conosce questo evento speciale dedicato a tutti gli armatori delle barche del cantiere sloveno, sappia che è organizzato con successo fin dal 2000 da Adria Ship, concessionario esclusivo guidato da Gennaro e Luigi Coretti.

E allora anche per celebrare l’entusiasmo e la passione degli armatori Elan in occasione della TAG Heuer VELA Cup/Round The Lido Race tutti gli armatori di cabinati Elan avranno l’iscrizione gratuita alla VELA Cup. Una volta che si entra nella pagina iscrizioni della VELA Cup Venezia, cliccando su “Clicca Qui per Iscriverti”, sarete indirizzati a un modulo da compilare. Una volta che inserirete il cantiere Elan, in automatico verrete iscritti gratuitamente.

Di Elan iscritti ce ne sono già diversi, come l’Elan 40 Keonda, l’Elan 410 So beatiful e l’Elan 40 OrsettaTre.

Premi speciali per la Elan Cup: volete scoprirli?

In questo modo anche i premi raddoppiano. Perché oltre alla sfilza di ghiotti accessori e gadget messi in palio ed estratti anche a sorte nella VELA Cup (leggi qui tutti quelli che si possono vincere), per gli armatori del cantiere sloveno Elan sono previsti premi speciali. Tra questi gli Sci Elan Amphibio 14 TI – Fusion X, la Giacca Softshell Elan e la Sailing Bag Elan. Approfondisci qui tutti i premi della Elan Cup del 23 luglio 2022.

Insomma due eventi insieme e due flotte unite per un’unica grande festa della vela e del mare. Quest’anno alla TAG Heuer VELA Cup/Round The Lido Race organizzata a Venezia proprio non si può mancare. Vi aspettiamo!

Dopo Venezia la Vela Cup vi aspetta in Costa Smeralda

Se poi state pianificando le crociere estive, sappiate che dopo la tappa di Venezia la flotta del circuito TAG Heuer VELA Cup si trasferisce in Sardegna, in Costa Smeralda, dove nei giorni 27 e 28 agosto si svolge la VELA Cup Cala dei Sardi. In questo angolo di paradiso il percorso della regata è mozzafiato: partenza da Porto Rotondo, uscita dal Golfo di Cugnana, rotta verso le isole dei Soffi, circumnavigazione di Mortorio, arrivo davanti a Cala dei Sardi.

La VELA Cup Cala dei Sardi è aperta ad ogni tipo di barca da regata e da crociera (senza bisogno di tessere né certificati), derive, catamarani e barche aperte comprese. Premi per tutti, inclusi quelli speciali per derive, catamarani, barche d’epoca e classiche, youngtimer (scafi con almeno 20 anni d’età). Sono previsti premi speciali ai catamarani Lagoon e Bènèteau e alla barca a noleggio più veloce. Tutti possono vincere, dal primo all’ultimo. Non mancate questo favoloso appuntamento sardo!

Tutto quello che devi sapere sulla TAG Heuer VELA Cup 2022

CHI PUO’ PARTECIPARE – Ogni tipo di barca senza limiti di età, non è richiesto nessun certificato. Vince chi arriva primo, con divisioni per classi omogenee di lunghezza, categorie “Crociera” (vela bianche)” e “Regata” (con gennaker/spi).

ORMEGGI GRATUITI – Per le barche che partecipano e arrivano da “fuori”.

DURATA E PERCORSO – Ciascuna delle “Regate” non dura più di 3-4 ore. Il percorso è costiero.

GLI EQUIPAGGI – Non è necessario essere dei velisti esperti per partecipare, non si usano le “regole di regata” ma quelle della navigazione.

PREMI – Vengono premiati i primi di ogni classe nelle categorie “Crociera” e “Regata” con preziosi piatti serigrafati. Il vincitore assoluto in tempo compensato tra tutti i partecipanti vince il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer e per il primo in tempo reale antivegetativa Speedy da Veneziani. Ricchissimi premi a sorteggio tra tutti i partecipanti alla premiazione che si svolge la sera stessa, in palio di Garmin un ricevitore satellitare InReachMini 2, un Sup gonfiabile di Vetus, guanti impermeabili da Plastimo, coltello multiuso da Letherman, un magico mezzo marinaio arrotolabile da Seably.

GIFT BAG – Ogni barca iscritta riceve una ricchissima gift bag con istruzioni di regata e numeri adesivi, T shirt della TAG Heuer Vela Cup. TAG Heuer offre anche bandiera di strallo, braccialetti per l’equipaggio e cappellini. Trovate anche utili gadget di Garmin, Plastimo, Vetus, Veneziani, Seably.

ISCRIZIONI – Partecipare è facile, iscriviti su www.velacup.it o direttamente in banchina.

INFO: www.velacup.it e www.giornaledellavela.com

LE TAPPE 2022 – 7/8 maggio – Liguria di Levante, Chiavari-Golfo del Tigullio, Marina Calata Ovest; 4/5 giugno Puglia, Brindisi, Marina di Brindisi; 23/24 luglio Venezia, Compagnia della Vela; 27/28 agosto Sardegna (Costa Smeralda), Cala dei Sardi.

