Scopri le barche che hanno vinto il Mondiale ORC di Porto Cervo

Si è concluso a Porto Cervo il Mondiale ORC 2022, con un totale di 7 prove portate a termine in tutte e tre i raggruppamenti in regata, A, B e C. La Sardegna ha offerto condizioni meteo varie e spettacolari, dal vento leggero allo Scirocco forte della prova offshore, con due giorni di Maestrale proverbiale che hanno arricchito le prove tra le boe. Le classifiche dei tre raggruppamenti lasciano l’amaro in bocca alle barche italiane, dato che nessuno dei team nostrani è riuscito a centrare il primo posto della classifica overall.

GRUPPO A

Nel gruppo A il campione del mondo ORC è il Tp 52 Beau Geste di Kwok Karl, bandiera cinese ed equipaggio di superstar con al timone l’americano Ken Read, alla tattica il neozelandese Gavin Brady e come trimmer un altro kiwi, Simon Daubney, due volte vincitore dell’America’s Cup con Team New Zealand e Alinghi. Alle loro spalle si piazzano gli argentini dello Swan 45 From Now On di Fernando Chain. Chiude il podio una delle sorprese del Mondiale, il Mylius 14e55 Milu II di Andrea Pietrolucci, che è anche la prima barca dei Corinthian.

GRUPPO B

Nel gruppo B bissa il successo del 2021 il Grand Soleil 44 Essentia dell’armatore rumeno Catalin Tradafir, che ha resistito alla rimonta degli Swan 42. Mela, di Andrea Rossi, chiude seconda, terzo posto per un altro Swan 42, l’estone Katarina II di Tuulberg Aivar. La vittoria tra i Corinthian è andata all’X-41 Sideracordis di Pier Vettor Grimani.

Successo estone anche nel gruppo C, con l’Italia Yachts 11.98 Sugar 3 che ha letteralmente dominato la serie con uno score impressionante di 5 vittorie e un secondo posto. A bordo anche tanta Italia però, con Sandro Montefusco al timone, il designer della barca Matteo Polli alla randa, Maurizio Loberto come navigatore, Paolo Bucciarelli come trimmer e Simone Ferrarese alla tattica. Il podio del gruppo C è tutto targato Italia Yachts 11.98, con il secondo posto di Scugnizza di Enzo De Blasio e il terzo di To Be di Stefano Rusconi. La vittoria Corinthian è andata all’Italia Yachts 998 Lady Day di Corrado Annis, a suggellare un dominio totale del cantiere italiano.

CLASSIFICHE COMPLETE

Mauro Giuffrè

