Barca preparata per l’estate: ecco perché vi serve il dissalatore

Un accessorio come il dissalatore si sta diffondendo sempre di più anche sulle barche più piccole. Se infatti sulle barche charter e da crociera è praticamente indispensabile, ormai le dimensioni ridotte invogliano anche gli armatori di barche piccole ad installarlo. E in più è utile per risparmiare acqua in barca durante la crisi idrica che stiamo vivendo.

Addio crisi idrica: con il dissalatore sei indipendente!

Per vivere al meglio la propria vacanza in barca è essenziale dotarsi di un dissalatore. A maggior ragione in questo periodo in cui, a causa di siccità e temperature elevate, le scorte di acqua dolce (e non solo) sono veramente a rischio. Installando un dissalatore saremo completamente sostenibili e autonomi per quanto riguarda l’acqua dolce a bordo, senza gravare su porti e marine. E contribuendo, anche se in piccolo, a contrastare la crisi idrica.

Così risparmi acqua e anche energia

Gran parte dell’energia prodotta durante il processo di osmosi inversa viene recuperata dai dissalatori di Osmosea, circa l’85% secondo i tecnici del marchio italiano. Questo significa che basta avere a bordo le batterie per i servizi e non serve dotarsi di un costoso generatore di corrente per far funzionare il dissalatore. Quindi anche su una barca piccola un dissalatore come il NEW 12, Il modello più piccolo di Osmosea, è perfetto. Consuma in media 9-10 Ah e può produrre 25-30 litri di acqua dolce all’ora!