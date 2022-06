Mondiale ORC, arriva il Maestrale e le italiane inseguono

Dopo il nulla di fatto della seconda giornata a causa dell’assenza di vento, sul campo di regata del Mondiale ORC si è finalmente palesato il “padrone di casa” della Sardegna, sua maestà il Maestrale. Le nuvole sono state spazzate via, e il Comitato di Regata è riuscito a portare a termine due prove per le tre classi in condizioni decisamente spettacolari soprattutto per la seconda regata di giornata, con il nordovest che è arrivato a 30 nodi per la felicità dei fotografi.

REGATE CON IL MAESTRALE

Condizioni impegnative, che hanno messo a dura prova gli equipaggi, tra straorze e vele esplose in poppa la giornata è stata piuttosto dura. La notizia a proposito delle classifiche è che le barche italiane inseguono. In nessuno dei tre gruppi in regata ci sono barche nostrane in testa, anche se comunque le italiane restano in lotta per il podio, e per la vittoria, quando al termine del Mondiale mancano ancora due giornate. Nel gruppo A guida ancora lo Swan 45 argentino From Now On di Fernando Chain, secondo posto per il Tp 52 Beau Gest, che batte bandirea di Hong Kong, con al timone la super star Ken Read. Terzo posto provvisorio per lo Swan 45 italiano Blue Sky di Claudio Terrieri.

Nel gruppo B prova la fuga in classifica il Grand Soleil 44 Essentia di Catalin Trandafir, secondo posto per gli estoni di Katarina II, terzo per lo Swan 42 BeWild di Renzo Grottesi. Nel gruppo C va in testa l’IY 11.98 estone Sugar 3 di Ott Kikkas, seguito dalle due gemelle italiane, Scugnizza di Enzo De Blasio e ToBee di Stefano Rusconi.

Per la giornata di oggi previsto ancora Maestrale intenso.

