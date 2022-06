Cruising Charter, barche comode e sicure per Sardegna e Corsica

Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

Cruising Charter , flotta grande e affidabile

Titolare insieme al fratello Marco della storica società di charter con 32 anni di attività, Antonio Barabino prevede una stagione estiva molto interessante: “Da qualche anno si è aperta la forbice della clientela che si rivolge al charter e ci sono molte più persone “neofite” che scelgono questo tipo di vacanza. Noi ci stiamo perciò sempre più strutturando per rispondere alle domande del pubblico e per il 2022 ci presentiamo con una flotta di 16 barche a vela che in particolare comprende tutta la gamma di un marchio storico, sicuro e affidabile, come Bavaria, dal 32 al 51 piedi.

Sono imbarcazioni che abbiamo utilizzato dall’inizio della nostra decennale attività con grande gradimento da parte dei turisti, intanto perché sono barche dalla grande robustezza, sicurezza e resistenza in mare. A tutto ciò da qualche anno si aggiunge una crescente comodità e comfort di bordo che sono molto importanti per un noleggio estivo. Quest’anno infine, per essere sempre più competitivi e ampliare la nostra offerta abbiamo ordinato ache un Oceanis 40.1. D’altronde siamo sempre aperti a tutto ciò che può essere interessante per il cliente e sappiamo che dobbiamo seguire il mare: che per noi è una storia di famiglia grazie al papà e prima ancora al nonno che ci hanno fatto amare le barche a vela”.

Cruising Charter – Esperienza al servizio dei velisti

Come sempre poi la base di Cruising Charter è a Marina di Portisco, uno dei porti più moderni della Sardegna che segna geograficamente l’ingresso da sud della Costa Smeralda. Si trova anche a soli trenta minuti da Olbia, servita da aeroporto internazionale e scalo traghetti, ed è strategica per raggiungere tutte le aree di navigazione più ambite della zona: Costa Smeralda, Arcipelago della Maddalena, Sud Corsica sono ad un massimo di circa 5 ore di navigazione, con un’infinità di scelte tra rade e marina turistici all’avanguardia.

“I turisti – prosegue Antonio Barabino – chiedono consigli e rotte, si fidano della nostra esperienza perché capiscono subito che l’impronta dell’azienda è forte grazie a me e a mio fratello che conosciamo a menadito, fin da piccolissimi, tutta la zona e ci viene facile trasmettere tutto questo ai clienti con empatia.

Proposte per l’estate? Le prenotazioni stanno già andando bene per fortuna e grazie alla flotta dei Bavaria possiamo garantire tariffe con ottimo rapporto tra qualità e prezzo: ad esempio un 3 cabine a fine giugno costa a partire da 2.900 euro, con uno sconto se prenotato online; un classico 4 cabine invece per il mese luglio può costare a partire da 4.300 euro. E più in generale per l’estate 2022 possiamo offrire tariffe che partono da circa 1.600 euro per i modelli più piccoli con 2 cabine, ai primi di giugno, fino agli oltre 7.000 euro per la barca ammiraglia con 5 cabine, in agosto”.

Cruising Charter – Info utili

Telefono: 0789 25944

Sito: cruisingcharter.it

Base: Marina di Portisco

