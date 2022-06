BARCHE USATE Vendono cinque barche “mid size” da 11,15 a 12,95 m

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate da 11,15 a 12,95 metri. Barche “mid size” che sono perfette per la vostra crociera. Le abbiamo selezionate tutte in ottime condizioni, pronte a navigare! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Cinque barche usate da 11,15 a 12,95 m

Santarelli 37 – 11,15 m – In ottimo stato, aspetta voi!

La prima delle barche usate in vendita sul nostro mercatino è molto interessante e viene venduta a un prezzo che fa gola. Si tratta di un Santarelli 37 (11,15 x 3,45 m) visibile a Marina di Carrara: la barca, in mogano lamellare, è in ottimo stato e dotata di ogni accessorio (dagli winch elettrici ai giochi di vele, tra Code 0 e MPS).

Vale la pena spendere due parole sul progettista (e costruttore di questa barca). Ettore Santarelli (1924-1996) è stato poliedrico progettista e uno dei guru della vela adriatica (prima di trasferirsi da Ravenna sul Garda), poliedrico costruttore, velista e progettista.

Nel suo cantiere, prima a Desenzano, poi nella parte ovest del Garda e infine a Manerba, disegna e costruisce il mitico “Strale”, una bellissima deriva che ha grande diffusione in Italia, Germania e Francia. Poi, oltre a piccole e medie imbarcazioni della classe IOR (Cristina, Furia, S9, Flash, S30, i vari Modulo tra le altre), il serie libera “Ines” e l’”Asso 99″ (nel 1983) un’imbarcazione a vela monotipo a chiglia che subito appassiona i campioni della vela. Sue anche il Dullia 30 e la serie dei Santarelli S.

Bavaria 38 – 11,85 m – Perfetta per la crociera in famiglia

La seconda delle barche che vi proponiamo è un classico della crociera famigliare, con interni spaziosi e ben configurati. Un Bavaria 38 (11,85 x 3,85 m). Il 38 piedi, progettato dallo studio J & J, era disponibile sia nella versione Holiday sia in quella Exclusive (più lunga al galleggiamento, più invelata, più leggera e con immersione maggiore).

In entrambi i casi il 38 è destinato alla crociera pura, come testimoniano alcune soluzioni in coperta a partire dal trasto randa sulla tuga. Molto diversi tra loro invece gli interni. Nella versione proprietario le cabine e i bagni sono due e la cucina è a L, a fianco dell’ingresso. Nella versione Charter le cabine sono tre, tutte con toilette e la cucina è a sviluppo lineare in quadrato.

Il modello che vi proponiamo è nella versione a tre cabine ed è visibile a Trapani. Dotato di ogni comodità, ha la randa nuova e il tender è incluso nel prezzo.

Dufour 412 – 12,70 m – Grand Large di nome e di fatto

La terza delle barche usate sul nostro mercatino è di concezione recente: un Dufour 412 GL (12,70 x 4,20 m). La barca della gamma Grand Large di Dufour, progettata da Felci, venne lanciata nel 2015 come aggiornamento del Dufour 410 GL.

Le novità introdotte sulla barca: in primis, una soluzione distintiva che ha riscosso un discreto successo, ovvero l’introduzione, a poppa, della cucina con tanto di griglia per ottimi barbecue in pozzetto. Sempre a proposito di cucina, quella sottocoperta assume la tradizionale forma a “L” con il lavandino posizionato sul lato corto, a vantaggio della razionalità di utilizzo. Il bompresso retrattile è stato sostituito da una delfiniera fissa. Il pozzetto si presenta infine frutto di una rivisitazione ergonomica.

Il modello in vendita, visibile nella Liguria di levante, è nella versione a due cabine e un bagno, con interni XXL. In perfette condizioni (è del 2017), è dotato di ogni comodità: Randa fullbatten con avvolgiranda, Genoa avvolgibile, Winch elettrici, Jet Thruster, Radar, riscaldamento e condizionamento, Sprayhood, Bimini, Passerella e molto altro…

X-412 – 12,90 m – Dalla matita del genio Jeppesen

La quarta delle barche usate sotto la lente è stata una vera e propria “longseller”, rimasta in produzione dal 1990 al 2003. Si tratta di un X-412 (12,90 x 3,91 m), progetto di Jeppesen. Un crociera-regata perfetto, comodissimo. Lo scafo è in sandwich di PVC, con una struttura di rinforzo in acciaio che ne garantisce rigidità e resistenza. La grande ruota del timone tipica di quegli anni trova spazio a poppa del trasto randa.

Gli interni erano ben rifiniti e disponibili in ben quattro versioni, con due, tre o quattro cabine e uno o due bagni. Il quadrato poteva essere con sedute a murata oppure a C.

Il modello in vendita, visibile a Venezia, sull’isola di San Giorgio, è del 1999 ed è stato usato in crociere estive in famiglia e competizioni veliche amatoriali. Mantenuto in condizioni eccezionali, è stato oggetto di alcune migliorie. Gli interni sono nella versione a tre cabine e due bagni più doccia esterna.

Beneteau First 42s7 – 12,95 m – Farr e Starck, la strana coppia

Chiudiamo la nostra rassegna odierna di barche usate con un Beneteau First 42s7 (12,95 x 4,11 m). Il progetto, del 1994 è del duo del mago della vela Bruce Farr e dell’archistar Philippe Starck per il cantiere Beneteau, è un cruiser-racer disegnato sui parametri di stazza IMS.

Ha una carena potente, caratterizzata da sezioni di prua sottili e dal baglio massimo arretrato, è stata abbinata a una coperta avveniristica per l’epoca, con un pozzetto di forma ovale, linee arrotondate della fuga e specchio di poppa apribile.

Due le versioni del piano velico, il crociera a 9/10 senza volanti, il crociera-regata a 7/8 con circa 8 mq di vela in più, ma con volanti strutturali. Due anche le versioni degli interni: l’armatoriale con due sole cabine, due toilette e cucina a L a fianco della discesa, oppure la tre cabine e due bagni, con cucina opposta alla dinette, che costituisce la configurazione del modello in vendita, visibile a Termoli in ottime condizioni.

A cura di Eugenio Ruocco

