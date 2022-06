Gerys 4.7, quando il foil è anche per le scuole vela

In tema di foil e derive il mercato delle barche negli ultimi anni sta sfornando molte novità. Questo mondo incuriosisce molto i velisti giovani, ma non solo loro, e anche le scuole vela iniziano a guardare con interesse all’evoluzione di questo settore. Per questo motivo molti produttori si sono posti il problema di come rendere facili e accessibili a tutti queste barche. Non tutti infatti sono pronti per navigare su barche tecniche come Moth e Waszp, e su questo concetto ci hanno riflettuto i fratelli francesi Raphaël ed Erwan Censier, con il loro cantiere Gerys. La loro idea era di realizzare una barca che potesse andare bene per i neofiti e anche per le scuole vela, da questo concetto è nato il Gerys 4.7.

IL PROGETTO DEL GERYS 4.7

Già dall’estetica si notano alcune caratteristiche peculiari: le forme sono decisamente morbide, quasi non sembrano quelle di una barca a vela ma somigliano decisamente a quelle di un gommone. Volumi morbidi a prua, carena larga e pozzetto ampio che può ospitare 3 persone di equipaggio, sono queste le caratteristiche del Gerys 4.7. E poi ovviamente ci sono i foil che sono a L ma con un angolo morbido, e in condizioni di brezza fresca restano sempre immersi per garantire il volo della barca e non devono essere regolati. Se il vento è inferiore agli 8 nodi la barca può navigare tranquillamente senza foil, dato che è dotata di una classica deriva e il suo scafo è pensato anche per andare in modalità dislocante e all’occorrenza può anche essere armato un Code Zero sul bompresso.

SCHEDA TECNICA GERYS 4.7

Lunghezza 4,70 mt

Larghezza 1,84 mt

Pescaggio 1,20

Peso 140

Superficie velica: 15 mq di bolina, 23 mq alle portanti

Prezzo: 25.600 euro, tasse incluse

www.gerys.fr

