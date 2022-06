Click&Boat, vacanze in barca in Italia nelle top destination 2022

Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

Click&Boat, trovare la barca giusta

Con più di 35.000 imbarcazioni dislocate in tutto il mondo, Click&Boat è oggi la piattaforma leader per il noleggio di barche a vela anche per fare divertenti vacanze sul mare in Italia. Collegandosi infatti alla pagina www.clickandboat.com/it è facilissimo trovare l’imbarcazione giusta per le proprie necessità di crociera: basta inserire le date di partenza e di arrivo, la località e il tipo di barca preferito. Dopo pochi secondi appariranno sullo schermo tutte le imbarcazioni disponibili con le caratteristiche desiderate, grazie all’aggiunta di filtri dettagliati.

Insomma, che siate diportisti alle prime armi o lupi di mare, poco importa. Click&Boat non vi dà solo la possibilità di scegliere tra una vasta selezione di barche a vela, yacht e catamarani, ma vi permette anche di scegliere se noleggiare una barca con capitano o senza, oltre che di decidere la durata della vacanza che preferite, che sia di un weekend lungo, di una settimana o di più ancora.

Click&Boat – Vacanze perfette per chi ama la natura

Perché sono così tanti oggi i turisti che scelgono di fare una vacanza a vela? Se è vero che da sempre la barca ha incantato gli amanti della natura, oggi questo tipo di viaggio è davvero l’esperienza ideale per tutti coloro che vogliono vivere l’emozione di un’esperienza in mare a 360 gradi. Poter sentire la brezza marina tra i capelli, solcare le onde trasparenti del Mediterraneo e godere della velocità della crociera, anche a motore spento. Noleggiare una barca a vela è diventato poi un’attività sempre più semplice e accessibile negli ultimi anni: con la sua tecnologia user friendly proprio Click&Boat è in grado di fornire una flotta di barche a vela che soddisfano ogni desiderio di vacanza.

E su Click&Boat è possibile noleggiare imbarcazioni diverse tra loro e perfette per ogni tipo di vacanza, anche in famiglia: perché sul mare anche i più piccoli si divertiranno tantissimo a scoprire la bellezza di andare in crociera alla scoperta di posti sempre più belli e nuovi. E poiché anche per questo 2022 a farla da padrone saranno le cosiddette “vacanze di prossimità”, tutte le top destination dei viaggi estivi saranno in Italia. Da sempre lungo la Penisola sono tantissime le destinazioni perfette per veleggiare in estate divertendosi anche se si è marinai alle prime armi.

Basta organizzarsi online facilmente e con pochi click e si può salpare in compagnia degli amici o della famiglia per destinazioni tanto vicine quanto magnifiche: verso le Isole Eolie, ad esempio, tra le quali si possono fare innumerevoli piccoli itinerari da un’isola all’altra. O, sempre per restare in Sicilia, verso le Isole Egadi, dove si trova un luogo magico e incontaminato come Favignana e un mare azzurro e trasparente che non ha uguali in Europa. E ancora risalendo più verso nord ecco le perle dell’Arcipelago Toscano, come l’Isola d’Elba, e quelle della costa nordorientale della Sardegna, tra Porto Rotondo e gli atolli protetti della Maddalena.

Click&Boat – Info utili

Telefono: 06 94506565

Sito: clickandboat.com/it

Basi: 35.000 barche disponibili

