Mondiale ORC: le sorprese di una dura e spettacolare prova offshore. FOTO

Bella, dura, intensa e combattuta in tutte e tre i raggruppamenti: la prova offshore del Mondiale ORC di Porto Cervo è stata un vero e proprio spot per le regate a compensi e per la vela d’altura. Il Comitato di Regata ha scelto tre percorsi di lunghezza differenti, 169 per gruppo A, 151 per il gruppo B e 137 per il gruppo C. La differenza tra i tre percorsi è stato il passaggio iniziale dentro l’Arcipelago della Maddalena, più lungo quello per A e B, con tutta la flotta che si è poi diretta fino alla boa di Stintino per poi ritornare a Porto Cervo per l’arrivo.

LE CLASSIFICHE

A metterci del suo per rendere le cose più interessanti ci ha pensato il meteo: vento leggero nella parte iniziale e nella discesa verso Stintino, est forte, a sfiorare i 30 nodi, nella dura risalita di bolina. Nel gruppo A, a conferma che possono sempre esserci delle sorprese, tutti si aspettavano il dominio dei Tp 52, ma i tempi compensati hanno detto qualcosa di decisamente diverso: vittoria per lo Swan 45 argentino From Now On di Fernando Chain, davanti alle due gemelle di nazionalità italiana, Blue Sky di Claudio Terrieri e Tengher di Alberto Magnani. Nel gruppo B i favori del pronostico erano per gli Swan 42, e invece ha vinto la lunga il First 40.7 rumeno Irony di Corduneanu Catalin, davanti a un’altra barca rumena, il Grand Soleil 44 Essentia di Catalin Tradafir, campione del mondo in carica, terzo posto per il Landmark 43 Skarp di Gregorio De Falco.

Pronostici rispettati invece per il gruppo C, con tripletta di Italia Yachts 11.98: vince Scugnizza di Enzo De Blasio, secondo posto per Sugar 3 di Ott Kikkas, terza Batanga di Guido Tabellini.

La presenza di molte barche uguali nelle varie classi (3 Swan 45, 4 Tp 52, 8 Swan 42, 5 Italia Yachts 11.98) ha messo del pepe alla regata e lo farà nel proseguo del Mondiale: i rating contano ma prima di tutto conta mettere la prua davanti all’avversario anche solo per pochi secondi, quasi come nelle regate One Design.

Il Mondiale ORC di Porto Cervo prosegue adesso con due giornate di regate tra le boe, poi ci sarà mercoledì una regata costiera di durata giornaliera prima del finale ancora tra le boe.



CLASSIFICHE COMPLETE

Mauro Giuffrè

