Salta in barca e goditi l’Eolie Music Fest dal 30 giugno al 5 luglio!

Artisti e cantautori fortissimi, come Daniele Silvestri, Gemitaiz, Mannarino, Samuel, Ensi, Selton, in concerto a bordo di un caicco di 27 metri, in uno scenario mozzafiato, da godersi in barca. Questo è l’Eolie Music Fest, in programma dal 3 giugno al 5 luglio.

Globesailor partner dell’Eolie Music Fest

Uno dei partner dell’evento è Globesailor, il noto comparatore di noleggio di barche a vela, catamarani e yacht in tutto il mondo.

L’intero evento si svolgerà in barca e per questo GlobeSailor ha deciso di partecipare al fianco dell’organizzazione.

“Siamo felici di poter partecipare a questo evento in una terra meravigliosa, la Sicilia, che è anche una delle mete principali di noleggio per GlobeSailor. Pensiamo sia una bella occasione per riprendere fiducia negli eventi dal vivo dopo gli anni di pandemia e siamo certi che sarà un’esperienza positiva per la nostra azienda “, ha detto Teresa Di Noto, Country Manager Italia di GlobeSailor.

GlobeSailor sarà presente a Lipari e Vulcano nelle giornate di giovedì 30 giugno, venerdì 1 luglio, sabato 2 luglio e domenica 3 luglio 2022.

Eolie Music Fest, chi c’è dietro e chi si esibisce

L’Eolie Music Fest, alla sua seconda edizione, è un giovane progetto che nasce in collaborazione con il comune di Lipari, il comune di Malfa, Sicilia e Regione Siciliana Assessorato Turismo Sport e Spettacolo; un’iniziativa per portare artisti italiani in concerto in scenari mozzafiato.

Eolie Music Fest è ideato da Marea Eventi, patrocinato dalla Regione Siciliana, con la direzione artistica di Samuel e la co-direzione di Andrea Biviano, che vede esibirsi i musicisti in concerto a bordo del palco – caicco itinerante – una barca a vela turca di 27 metri – nelle baie di fronte alle Isole Eolie e diversi eventi «terrestri» che attraverseranno le spiagge, i locali e le strade di Lipari, Vulcano, Salina e Stromboli. EOLIE MUSIC FEST promuove SEE SICILY, l’iniziativa che propone la Sicilia come meta ideale per le vacanze, attraverso la promozione di voucher e servizi che saranno resi fruibili attraverso appositi pacchetti turistici.

Sul palco si alterneranno i seguenti artisti: Daniele Silvestri, Gemitaiz, Mannarino, Samuel, Ensi, Populous Montoya, Selton, Bandakadabra, Splendore, Enea Pascal, Stellare, Corally, Hannes Bieger, Fonti & Viviano, Adam Clay, Leo Lippolis e Lelio Morra.

