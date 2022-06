Barcando, catamarani comodi e sicuri per crociere senza pensieri

Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

Barcando, itinerari di vacanza per tutti

“Quale flotta proponiamo per l’estate 2022? Le nostre novità principali – racconta Antonio Palermiti, ceo di Barcando Charter – sono i nuovi catamarani Bali: abbiamo inserito il 4.4 e il 5.4. Quest’ultima è una vera imbarcazione di lusso con 5 cabine ed equipaggio. Oggi infatti il mercato è cambiato e si sta allargando tantissimo e allora bisogna rispondere alle nuove esigenze dei clienti e in particolare a quelle dei turisti che arrivano in Italia dall’estero: che sono sempre di più e che fanno richiesta di barche sempre più grandi.

Ecco perché abbiamo a disposizione tutta la flotta Bali, ma l’importante è anche sottolineare che le nostre sono tutte barche recenti. Oggi sul mercato questa è una cosa che fa la differenza e noi ci puntiamo molto. Un’ultima novità, che però sarà attiva solo dal 2023, è che apriremo una nuova base in Sardegna, nel Golfo di Cugnana. Altro investimento che facciamo sempre per andare incontro alle richieste del mercato”.

Barcando – La stagione delle crociere si allunga

Ma torniamo all’estate in arrivo a brevissimo: come stanno andando finora le prenotazioni per i prossimi mesi? “La nostra stagione era iniziata benissimo con tante richieste, fino a prima dello scoppio della guerra in Ucraina, tanto che avevamo e abbiamo già prenotazioni fino al mese di ottobre. Comunque da qualche settimana dopo quel calo è iniziata la ripresa e di nuovo le richieste stanno andando molto bene: non solo per tutti i mesi estivi ma anche oltre, tanto che speriamo di arrivare ad allungare la stagione delle vacanze fino a novembre.

D’altronde devo dire che dopo la pandemia c’è stata una grande crescita di nuovi clienti, sia italiani che stranieri, che hanno scelto questo tipo di vacanza in barca perché è un viaggio sicuro lontano dalle folle e fatto di sicurezza e tranquillità. Certo, questi nuovi turisti hanno anche nuove esigenze: chiedono un vero e proprio viaggio con itinerario più che un semplice noleggio e ci siamo dovuti adeguare anche noi a lavorare come operatori turistici. Siamo diventati agenzia viaggi e costruiamo pacchetti cercando di offrire tutto quello che serve: trasferimento dall’aeroporto, accoglienza dedicata, cambusa, preparazione rotta e itinerari. E diamo una completa assistenza anche durante la crociera, tramite chat e telefono”.

Possiamo dare un’idea delle tariffe per l’estate? “Certo: per esempio posso dire che in alta stagione i catamarani più piccoli hanno prezzi a partire da 9.000 euro a settimana, mentre poi si arriva per il 5.4 a tariffe a partire da 24.000 euro a settimana a metà agosto. Noi spieghiamo però sempre che anche i turisti italiani per quanto possibile dovrebbero provare a partire anche a settembre ed ottobre: è il periodo in cui le barche costano meno e i servizi sono migliori”.

Barcando – Info utili

Telefono: 06 92915889

Sito: barcandocharter.com

Base: Capo d’Orlando e Salerno

