Aladar Sail, tre basi in Italia per crociere di tutti i tipi

Aladar Sail, una flotta sicura e varia

Dinamica società di charter, Aladar Sail propone ogni anno interessanti novità per le vacanze estive e non solo, come ci racconta Laura Rossi la responsabile vendite del brand. “Sicuramente la più grande novità che abbiamo per il 2022 è che abbiamo aperto base a Marina di Stabia, in Campania, proprio al centro del Golfo di Napoli. Si tratta di un grosso investimento ma che abbiamo fatto davvero molto volentieri perché dalla Campania si può partire per tante crociere verso posti meravigliosi e destinazioni uniche.

Anche a livello di barche tutte quelle posizionate proprio in Campania sono nuove: si tratta di 2 catamarani e di 6 monoscafi, modelli compresi tra i 46 e i 51 piedi, perché il mercato oggi si muove in quella direzione. Comunque poi non ci siamo dimenticati delle altre due nostre storiche basi, che sempre ci hanno dato grandi soddisfazioni e abbiamo rinforzato quindi anche Marina di Cannigione in Sardegna con diverse barche nuove: in particolare con 3 catamarani oltre ad alcuni monoscafi”.

Come sempre quindi Aladar Sail propone una grande varietà nella sua flotta prevedendo comunque che tutte le imbarcazioni disponibili tanto i monoscafi che i catamarani siano ben equipaggiati per garantire ai clienti vacanze semplice, sicure e divertenti.

“Siamo contenti di come ci riproponiamo al mercato per la nuova stagione e infatti devo dire che abbiamo già avuto un buon riscontro da parte del mercato, anche se i flussi di prenotazione hanno rallentato per colpa dell’invasione dell’Ucraina; ma siamo confidenti perché abbiamo visto anche negli ultimi anni che diverse persone aspettano anche più sottodata per prenotare.

Senza dimenticare che noi stiamo lavorando da qualche anno su questa strategia di aprire il mercato dai velisti puri a chi anche non è un lupo di mare ma comunque ha voglia provare questa esperienza di vacanza diversa e nuova e caratterizzata da grande desiderio di libertà. E ancora come sempre ci rivolgiamo anche al mercato internazionale, tanto che al momento per l’estate abbiamo addirittura un 80% di prenotazioni di stranieri mentre la percentuale di italiani siamo sicuri che si rialzerà almeno al 40%”.

Aladar Sail – Rotta verso le mete migliori del Mediterraneo

Grazie alle sue barche e alle sue basi insomma Aladar Sail permette ai turisti di organizzare rotte verso le migliori mete del Mediterraneo, dalle Isole Flegree alle Pontine, dalla Sardegna alla Corsica e a tutte le perle dell’Arcipelago Toscano. “Per dare un’idea delle tariffe per l’estate 2022 – conclude Laura Rossi – possiamo fare alcuni esempi ma ricordando che ad oggi abbiamo in flotta barche molto diverse tra loro. Tra queste proponiamo in bassa stagione un monoscafo 41 piedi a partire da 2.000 euro alla settimana. Per i catamarani invece le tariffe variano da 3.500 a 12.000 euro in base al periodo”.

Aladar Sail – Info utili

Telefono: 345 6604940

Sito: www.aladarsail.com

Basi: Scarlino, Cannigione e Marina di Stabia

