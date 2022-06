43° Parallelo, assistenza e servizi al top per crociere da sogno

Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

43° Parallelo, charter di qualità e attenzione al cliente

“Siamo un team presente nel settore da quasi 30 anni, essendo nati nel 1993 – ci racconta Maria Grazia Zuliani, fondatrice di 43° Parallelo insieme a Dario Zana – e durante tutto questo tempo abbiamo mantenuto sempre la stessa filosofia: proporre un charter di qualità, con profonda attenzione al cliente e maniacale cura delle nostre imbarcazioni. La stessa attenzione e lo stesso impegno che abbiamo profuso anche nella nostra attività di vendita: siamo infatti concessionari Jeanneau Vela per la Toscana, Sardegna e Liguria di Levante, oltre che di Excess Catamarans.

E proprio grazie a queste forte partnership con brand di altissimo livello mondiale la nostra flotta è in continuo aggiornamento in modo da poter offrire ai nostri clienti solamente imbarcazioni nuove, affidabili e confortevoli. Tutte i modelli della nostra flotta oggi quindi appartengono alla linea Sun Odyssey di Jeanneau: per l’estate 2022 abbiamo ben 11 barche a vela: non catamarani al momento perché lavoriamo molto col mercato non italiano che ama più monoscafi.

Si tratta comunque di una flotta di grandissima qualità della quale fanno parte tutte modelli dalle dimensioni medio piccole: una con 4 cabine e due con 5 cabine mentre la maggior parte hanno 3 cabine. Abbiamo scelto di stare con una flotta che ci permetta di essere al top di livello di servizio e senza sorprese per il cliente. È una gamma completa e perfetta per il charter: svaria dal Sun Odyssey 349 al 519, passando anche per il 380 che è il nuovissimo modello Jeanneau appena arrivato e infatti siamo tra i primi ad averlo”.

43° Parallelo – L’assistenza è il primo valore

Come sempre la base di 43° Parallelo è nella Marina di Scarlino, al centro del golfo di Follonica. Attorno, le meraviglie incontaminate della Maremma Toscana, tra pinete, colline ricche di boschi e oliveti e coste incontaminate. Ma la Marina di Scarlino è anche la base ideale per crociere verso l’Isola d’Elba e l’Arcipelago Toscano, Corsica e Sardegna.

“L’assistenza – aggiunge Maria Grazia – per noi è il primo valore: diamo sempre consigli e forniamo anche i nostri itinerari suggeriti con carta nautica e tutte le informazioni utili, ma soprattutto aiutiamo chi non ha molta esperienza. Ad esempio creiamo una chat personalizzata con ogni cliente tramite la quale diamo supporto tecnico e turistico in tempo reale.

Ma non solo: da 3 anni facciamo un check in online mandando un link al cliente che così può vedere in anticipo la barca, anche con video tecnici, e arriva al marina con tutto già chiaro per realizzare il vero imbarco: è una funzione molto amata. Per l’estate 2022 infine proponiamo tariffe molto competitive: sul 410 ad esempio si parte da 2.550 euro in bassissima stagione fino ai 4.250 in altissima stagione. Il booking è partito molto bene e in anticipo e abbiamo già ottimi riscontri”.

43° Parallelo – Info utili

Telefono: 0566 866094

Sito: www.parallelo43.it

Base: Marina di Scarlino

