Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

Sailogy, nuove soluzioni col Programma Bundle

Vacanze in barca, sicure e protette? Oggi è possibile grazie ai 3 pacchetti del Programma Bundle di Sailogy, pensati per prenotare con facilità crociere personalizzate e ricche di servizi di qualità

Sailogy salpa verso nuovi ed entusiasmanti orizzonti di esperienze su misura ed è orgogliosa di presentare, per la prima volta sul mercato nautico, i tre nuovissimi Pacchetti del suo Programma Bundle. Un’idea semplice e originale ma che permette a tutti i clienti di Sailogy di avere a disposizione prima della prenotazione ben tre soluzioni “di viaggio” che consentono di organizzare la perfetta vacanza in barca a vela, personalizzata davvero in base alle proprie esigenze, oltre che come sempre in pochi click.

Con Sailogy – la piattaforma leader nel noleggio barche nel Mediterraneo e oltre con più di 22.000 imbarcazioni in 800 diverse destinazioni – da oggi quindi anche il processo di prenotazione viaggia verso nuove frontiere user friendly e di semplicità di utilizzo, soprattutto per coloro che arrivano per la prima volta nel settore del charter a vela.

Con questo nuovo programma a Pacchetti, infatti, è possibile ancora più facilmente scegliere l’opzione che soddisfa le proprie esigenze di vacanza, riuscendo poi a vivere la migliore esperienza possibile a bordo, senza fatica e senza stress. Diversi sia per servizi che per prezzo, si può dire che queste 3 soluzioni firmate da Sailogy sono personalizzate davvero in base al livello di esperienza di ogni armatore o equipaggio, oltre che, ovviamente, anche al tipo di vacanza che si desidera vivere.

Dalla più ricca di assistenza alla più “libera”. Senza dimenticare che a tutti i suoi utenti comunque Sailogy garantisce un diretto e completo supporto durante tutto il percorso di acquisto, fornendo informazioni utili sui pacchetti, consigli sugli itinerari e supporto tecnico di tutti i livelli.

Sailogy – Soluzioni perfette per tutti i velisti

Vediamo allora in dettaglio come sono strutturati i 3 pacchetti: Light, Comfort e Premium. Si parte con il pacchetto Light, che comprende assistenza solo durante il pre-partenza, tempo di risposta entro 7 giorni lavorativi, acconto del 60% e check-in online fino a 30 giorni prima della partenza. Più interessante – magari per chi ha meno esperienza di vacanza in barca in charter – è poi il pacchetto Comfort, nel quale sono compresi: la possibilità di dividere il pagamento con l’equipaggio, assistenza fino alla fine della vacanza, tempo di risposta entro 3 giorni lavorativi, acconto del 50%, prezzo scontato sull’assicurazione del deposito e la policy sulla cancellazione, check-in online fino a 14 giorni prima della partenza e accesso a skipper e hostess professionali (da pagare comunque come extra).

Per chi infine desidera avere il servizio di massimo livello, quello con le garanzie più articolate, ecco il pacchetto Premium, che comprende la possibilità di dividere il pagamento con l’equipaggio, assistenza fino alla fine della vacanza, tempo di risposta entro 1 giorno lavorativo, acconto del 40%, prezzo scontato sull’assicurazione del deposito e la policy sulla cancellazione, check-in online fino a 7 giorni prima della partenza e accesso a skipper e hostess professionali (da pagare comunque come extra). Tra i tanti servizi proposti in queste offerte a pacchetto realizzate da Sailogy per i turisti italiani si trova anche quello davvero molto utile che dà la possibilità di dividere direttamente il pagamento con l’equipaggio.

Scegliendo i pacchetti Comfort o Premium, infatti, si possono suddividere i pagamenti delle quote della prenotazione con i propri compagni di viaggio. È la soluzione migliore per permettere a ogni membro della lista dell’equipaggio di pagare in autonomia la sua quota senza gravare sul conto bancario della persona che prenota..

Sailogy – Info utili

Telefono: 02 94758342

Sito: www.sailogy.com/it

Basi: 800 destinazioni

