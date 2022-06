Il 23 luglio il circuito della TAG Heuer VELA Cup fa tappa nella splendida Venezia, per la Round The Lido Race. Una festa della vela imperdibile tra natura e bellezza, relax e divertimento. E in programma c’è anche la Elan Cup.

TAG Heuer VELA Cup Venezia / Round The Lido Race: imperdibile!

C’è un luogo nel mondo che a coloro che vanno in barca permette di vivere tutta la bellezza del mare e al tempo stesso immergersi nell’arte, nella storia, nell’eleganza di un’intera città che da secoli galleggia sull’acqua. Parliamo di Venezia naturalmente e della sua laguna. Una meraviglia della natura dove la forza del vento sbatte contro calle e canali, dove la marea ferma il tempo degli abitanti e dove l’acqua scorre letteralmente sotto i letti delle case. Un equilibrio unico, magico e fragile, che vissuto a vela è ancora più suggestivo e non può che lasciare estasiati.

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELA CUP DI VENEZIA

Se non avete mai vissuto un’esperienza del genere, c’è un’occasione davvero irrinunciabile. È la TAG Heuer VELA Cup/Round The Lido Race, una memorabile festa della vela aperta a ogni tipo di barca ed equipaggi di ogni livello che va in scena il prossimo 23 luglio. Un evento in cui la filosofia del circuito di regate organizzato dal Giornale della Vela incontra il lavoro e l’entusiasmo della Compagnia della Vela, uno dei più prestigiosi e antichi yacht club d’Italia.

Iscrizioni facili e premi per tutti

Come in tutte le tappe della TAG Heuer Vela Cup anche alla Round The Lido Race possono partecipare barche di ogni tipo: da regata o da crociera, moderne e classiche, piccole e grandi. Non c’è bisogno di un certificato di stazza per schierarsi al via, basta compilare una semplice scheda con i dati della barca e saranno iscritte in classi omogenee per lunghezza. C’è spazio per chi vuole veleggiare tranquillo e chi invece vuole correre contro il tempo e tutti possono vincere qualcosa: i primi classificati di categoria, le barche più belle e curiose, quelle d’epoca. E in più verranno sorteggiati prestigiosi premi, a partire da un bellissimo TAG Heuer Aquaracer.

Se vuoi scoprire tutti i premi in palio alla TAG Heuer VELA Cup di Venezia clicca qui.

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELA CUP DI VENEZIA

Anche la Elan Cup sullo stesso percorso mozzafiato

E poi c’è il capolavoro del percorso allestito durante la TAG Heuer VELA Cup/Round The Lido Race con la flotta di equipaggi che sfilerà dal Lido di Venezia a piazza San Marco. E proprio di fronte a questo luogo simbolo della città, sull’isola di San Giorgio che è anche la sede sportiva della Compagnia della Vela, si svolgerà la festa della premiazione e gli intrattenimenti e i giochi sull’acqua riservati a tutti i partecipanti.

Nel dettaglio: il percorso prevede la partenza nei pressi dell’isola di S. Servolo, circumnavigazione dell’isola del Lido di Venezia con giro orario o antiorario passando dalle bocche di porto del Lido e di Malamocco e dal litorale del Lido per un totale di circa 18 miglia nautiche.

Infine c’è un evento nell’evento. Alla Round The Lido Race è abbinata infatti anche la Elan Cup, aperta a tutti gli armatori delle barche del cantiere sloveno, importate da Adria Ship che avranno tra l’altro l’iscrizione gratuita alla VELA Cup.

Insomma la TAG Heuer VELA Cup/Round The Lido Race è un’esperienza da non perdere tra natura e bellezza, grande divertimento e relax. Tutti gli armatori dell’alto-medio Adriatico sono avvisati. Vi aspettiamo!

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELA CUP DI VENEZIA

Clicca qui sotto se vuoi iscriverti alla tappa di Venezia

Per iscriverti alla TAG Heuer VELA Cup di Venezia ti basta entrare qui e finalizzare l’iscrizione inserendo i tuoi dati e quelli della barca!

Tutto quello che devi sapere sulla TAG Heuer VELA Cup 2022

CHI PUO’ PARTECIPARE – Ogni tipo di barca senza limiti di età, non è richiesto nessun certificato. Vince chi arriva primo, con divisioni per classi omogenee di lunghezza, categorie “Crociera” (vela bianche)” e “Regata” (con gennaker/spi).

ORMEGGI GRATUITI – Per le barche che partecipano e arrivano da “fuori”.

DURATA E PERCORSO – Ciascuna delle “Regate” non dura più di 3-4 ore. Il percorso è costiero.

GLI EQUIPAGGI – Non è necessario essere dei velisti esperti per partecipare, non si usano le “regole di regata” ma quelle della navigazione.

PREMI – Vengono premiati i primi di ogni classe nelle categorie “Crociera” e “Regata” con preziosi piatti serigrafati. Il vincitore assoluto in tempo compensato tra tutti i partecipanti vince il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer e per il primo in tempo reale antivegetativa Speedy da Veneziani. Ricchissimi premi a sorteggio tra tutti i partecipanti alla premiazione che si svolge la sera stessa, in palio di Garmin un ricevitore satellitare InReachMini 2, un Sup gonfiabile di Vetus, guanti impermeabili da Plastimo, coltello multiuso da Letherman, un magico mezzo marinaio arrotolabile da Seably.

GIFT BAG – Ogni barca iscritta riceve una ricchissima gift bag con istruzioni di regata e numeri adesivi, T shirt della TAG Heuer Vela Cup. TAG Heuer offre anche bandiera di strallo, braccialetti per l’equipaggio e cappellini. Trovate anche utili gadget di Garmin, Plastimo, Vetus, Veneziani, Seably.

ISCRIZIONI – Partecipare è facile, iscriviti su www.velacup.it o direttamente in banchina.

INFO: www.velacup.it e www.giornaledellavela.com

LE TAPPE 2022 – 7/8 maggio – Liguria di Levante, Chiavari-Golfo del Tigullio, Marina Calata Ovest; 4/5 giugno Puglia, Brindisi, Marina di Brindisi; 23/24 luglio Venezia, Compagnia della Vela; 27/28 agosto Sardegna (Costa Smeralda), Cala dei Sardi.

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELA CUP DI VENEZIA