BARCHE USATE Ecco il posto giusto dove trovarle, provarle e venderle!

Eravamo ancora dentro il tunnel buio del Covid che già alcuni comparti economici avevano preso la rincorsa al rialzo. La voglia repressa di libertà all’aria aperta aveva fatto impennare la domanda di: case con giardino, camper, biciclette e anche di imbarcazioni. Un mediatore marittimo aveva confessato la sua meraviglia per aver venduto dei natanti “impossibili“ addirittura al primo prezzo esposto senza sconti, tanta era stata la smania di evadere e di sfuggire il contatto con altre persone .

Tutti vogliono le barche usate

Si stava realizzando la tempesta perfetta poiché, mentre nel Sud Italia e nelle due isole maggiori le società di charter rastrellavano il nuovo, agevolato dal credito d’imposta al quaranta per cento, tutte le imbarcazioni usate andavano a ruba favorite dai ritardi delle consegne delle barche nuove per esuberanza di ordini. Altri espositori però hanno confermato che quanto avvenuto non è stato del tutto positivo, in quanto questi ritardi nelle consegne hanno fatto scarseggiare il numero delle imbarcazioni usate che avrebbero dovuto essere poste in vendita.

Nautilia, unica vetrina “live” di barche usate

Ed è con queste premesse che ad Aprilia Marittima, pur percependo un certo fermento per il tradizionale appuntamento autunnale con “Nautilia”, gli espositori per ora sono timidi nell’esprimere giudizi.

Il Nautilia è rimasta l’unica grande vetrina dell’usato nautico, aperta in una posizione strategica dell’Alto Adriatico, che è l’affaccio al mare del Bacino Danubiano e il crocevia tra Est e Ovest. Il nome “Nautilia”, un neologismo sincratico che snobba l’inflazione anglofona dei “boat show”, è stato ideato da Gennaro Coretti, Velista dell’anno 2021 ed è un acronimo poiché unisce alla radice “nautica”, “l’utilis” latino che vuol dire vantaggioso e profittevole.

Infatti gli organizzatori, Eugenio Toso e Stefano Rettondini avevano fin dall’inizio intuito i bisogni dei mediatori marittimi e avevano assecondato le giuste pretese degli acquirenti di imbarcazioni usate.

I 35 anni di Nautilia

Questo salone espositivo che compirà 35 anni di attività, che si tiene in Aprilia Marittima di Latisana (UD) nelle giornate del 15-16-17 e 21-22-23 ottobre, si sarebbe potuto chiamare anche “Nautilia Viva” poiché la mostra delle barche a terra risolve astutamente il 50% della trattativa di vendita che si basa su due paletti fondamentali: la prova in mare e la visita, appunto, dell’opera “viva”, cioè della carena e dei propulsori fuori dall’acqua.

Nautilia 2022 potrebbe diventare ancora più importante per il mercato delle imbarcazioni usate a causa della guerra in Ucraina che purtroppo sta compromettendo e ritardando le consegne di imbarcazioni nuove.

Un aspetto da non sottovalutare è che in tal modo si favorisce lo scambio di quelle usate.

Chi vorrà acquistare un natante o desidererà sostituire la propria barca per la primavera del 2023 dovrà venire ad Aprilia Marittima per cercare nell’immenso piazzale dei Cantieri ciò che desidera.

È difficile oggi avanzare previsioni dopo il grande trambusto del Covid che, comunque, non ha interrotto questa rassegna, anche se la ressa di visitatori si era per ovvii motivi, ridotta, nonostante che l’offerta di 200 imbarcazioni esposte, avesse tenuto alta la bandiera di questa, ripetiamolo, unica fiera nazionale d’imbarcazioni usate.

A Nautilia puoi esporre anche come privato

Eugenio Toso, che con il figlio Nicola è l’anima e il motorino di avviamento di questa esposizione precisa che ”Nautilia è rimasta un unicum nel settore della nautica italiana e forse anche Europea, poiché nessuno, che io sappia, può vantare di aver offerto fino a un massimo di 400 imbarcazioni usate in una sola volta ” e sottolinea che “un fenomeno più recente, che l’interesse per questa mostra, si è manifestato con la partecipazione diretta di privati, i quali hanno chiesto di esporre in vendita la propria barca.”

Una volta si diceva che, dopo il mitico Nautico di Genova, dove ci si andava solo per farsi gli occhi sul nuovo, chi non aveva abbastanza disponibilità per concludere l’acquisto, si organizzava per venire al “Nautilia” dove avrebbe trovato l’affare “utilis“, cioè vantaggioso e profittevole per le proprie tasche.

È prevedibile che, nello scenario attuale, l’onda lunga del Covid che ancora alimenta la voglia di evadere, coincidente con gli impicci della guerra che sottraggono ricambi e accessori attuate le industrie produttrici, manterranno ancora alta la domanda di imbarcazioni usate, per cui sarà opportuno accaparrarsi la migliore posizione fuor d’acqua al Nautilia per chi avesse già pronte le offerte.

Per informazioni: www.nautilia.com – Ente Fiera Cantieri di Aprilia – Via del Coregolo, 19 – 33053 – LATISANA (Udine) info@nautilia.com – tel. 0431-53146