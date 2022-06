Bente 28, un 8 metri in stile “oceanico” per piccole crociere

Il pubblico del mercato nord europeo ha gusti e tendenze spesso diverse da quello Mediterraneo e italiano. Spesso hanno successo per esempio i daysailer, che da noi dovrebbero essere molto apprezzati invece non attecchiscono ancora molto, o barche piuttosto spartane dove il piacere della navigazione a vela viene prima delle dimensioni della cucina o dell’altezza in cabina.

DAL BENTE 39 AL 28

Per questo motivo al salone di Dusseldorf del 2019 vi avevamo parlato del cantiere tedesco Bente e del suo 39 ovvero dell’idea, riuscita, di portare su un modello da crociera sportiva le caratteristiche di una vera barca da Oceano. Il cantiere nel frattempo ha lanciato e sta costruendo un’altra barca, che potremmo definire come la sorella minore del 39, ovvero il Bente 28. Il progetto è stato affidato ancora a Judel/Vrolijk&co e la barca si presenta con alcune caratteristiche peculiari già viste sul 39.

UNA TUGA SPETTACOLARE

Spicca infatti una tuga pronunciata completamente trasparente, particolare che la rende esteticamente particolare nonostante sia piuttosto alta per un 28 piedi. A prua spuntano invece dei volumi importanti, quasi in stile open da oceano, lungo lo scafo corre uno spigolo che va fino a poppa dove trovano posto due pale del timone. La chiglia è a T con un buon pescaggio a 1,61 mt, il dislocamento è di 3200 kg e di bolina la barca avrà 51 mq di superficie velica.

Gli interni, con due cabine, sono quasi completamente open space, impreziositi dalla tuga trasparente che lascerà passare un’impressionante quantità di luce naturale. C’è tutto quanto per andare in crociera, divertendosi a vela.

SCHEDA TECNICA BENTE 28

Lunghezza 8,65 mt

Larghezza 2,99 mt

Pescaggio 1,61 mt

Sup. vel. bolina 51 mq

Portanti 101 mq

www.benteyachts.com

