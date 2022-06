Sailitalia, lo specialista delle vacanze in barca a vela

Come trovare la barca giusta? Con la nostra scelta di operatori charter sicuri e affidabili vi aiutiamo a trovare la perfetta crociera in barca a vela per l’estate!

Sailitalia, da 35 anni sulla rotta del successo

Con una flotta di imbarcazioni disponibili in tutto il mondo, Sailitalia è leader in Italia nel noleggio, nella vendita e nella gestione di barche a vela e catamarani

Dal 1987 Sailitalia naviga sulla rotta del successo. Al timone, come sempre, Mimmo e Michele Longobardo, nella sede storica di Procida: magnifica località turistica italiana che oggi è proclamata “Capitale della Cultura 2022” e che da ben 35 anni ospita la storia di Sailitalia. Mimmo Longobardo, Ceo della società, racconta: “Il weekend del primo maggio abbiamo festeggiato i nostri primi 35 anni. Sono stati tre giorni di festa meravigliosi e in concomitanza con gli eventi di Procida “Capitale della Cultura”. Le nostre barche hanno accompagnato gli alunni dell’Istituto Nautico e gli organizzatori dell’evento ad assistere al varo della “Barca di Carta” con la quale l’artista tedesco Frank Bölter, in giacca e cravatta, doveva attraversare il Canale di Procida, rappresentando in questo modo la fragilità delle barche che trasportano i migranti.

La festa quindi si è conclusa sul molo di sopraflutto di Procida, il luogo dal quale partì la nostra prima barca charter appunto 35 anni fa. Abbiamo brindato con fiumi di champagne, insieme a centinaia di persone che per l’occasione sono venute da tutto il mondo. Non mancavano le Istituzioni, tra le quali anche il nostro Primo Cittadino, Dino Ambrosino, l’Assessore al Turismo e la Preside dell’Istituto Nautico, che in questi giorni in nostro onore ha aperto l’antico ingresso da Marina Grande ed ha organizzato la mostra “Antiche Radici”.

Sailitalia – Da Procida, rotta verso tutto il mondo

Grazie proprio alla sua lunga storia di successo allora, oggi Sailitalia è la prima società in Italia nel mondo del charter nautico, oltre che partner italiano di Moorings e Sunsail, i due leader mondiali delle vacanze in barca a vela: con una flotta di oltre mille barche a vela e catamarani, con loro è infatti possibile navigare in tutti i mari del mondo. Oltre che raggiungere le più belle destinazioni d’Italia, partendo dalle basi strategiche Sailitalia di Procida, Portorosa e Cannigione dalle quali è facile fare rotta verso le mete turistiche più belle della Penisola: Capri, Ischia, Costiera Amalfitana, Pontine, Isole Eolie, Arcipelago della Maddalena e Costa Smeralda.

Non è tutto: oggi Sailitalia è anche la prima società in Italia ad introdurre le innovative formule di barca in gestione che permettono di fare della propria imbarcazione un ottimo investimento, con rendite annue fino al 10%. Con Sailitalia è anche possibile risparmiare fino al 50% sull’acquisto di barche di prestigiosi cantieri come Jeanneau, Bénéteau e Leopard Catamarans, dei quali Sailitalia è distributore unico della penisola. Con Sailitalia si naviga in acque sicure perché offre servizi e standard che solo una società con 35 anni di esperienza può garantire. Una traversata da amare che ha inizio a Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, che ha visto nascere Sailitalia e da sempre ne è base e casa.

Sailitalia – Info utili

Telefono: 081 8969962

Sito: www.sailitalia.com

Basi: Procida, Portorosa e Cannigione

