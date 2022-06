ICE 70 RS, la versione più sportiva di un modello di successo. FOTO

Vi avevamo parlato dell’ICE 70, una delle ultime nate del vulcanico cantiere di Salvirola fondato da Marco Malgara, che adesso si presenta in acqua con un aggiornamento di questo modello che allo scorso Salone di Cannes aveva riscosso un importante successo. L’ICE 70 RS è la nuova versione, dove RS nella produzione ICE Yachts è sinonimo di aumento di performance e versioni più corsaiole, come già sperimentato con altri modelli.

LA VERSIONE RS

L’ICE 70rs, sviluppato dallo studio di Umberto Felci insieme allo staff tecnico del cantiere, è un vero fast cruiser, con un incredibile sfruttamento degli spazi, una bella linea e un design interno moderno. È il fratello maggiore e la naturale evoluzione dell’ICE 52, altro bestseller di Ice Yachts con oltre 18 unità prodotte fino a oggi.

Le linee d’acqua e le appendici sono, a differenza dal classico ICE 70, caratterizzate da un pescaggio variabile grazie alla chiglia sollevabile con idraulica Cariboni che prevede un pescaggio da 2,80 metri a circa 4,40m e sono progettate per ottenere grandi prestazioni. Idrodinamica raffinata che si farà sentire anche nella navigazione a motOre, dove con i 200 cavalli raggiunge e supera gli 11 nodi a velocità di crociera.

Impressionanti i primi numeri delle performance a vela, dove con 8 nodi di bolina la barca tocca punte di 10 nodi. L’ICE 70 RS è dotato di una pinna dalle elevate caratteristiche meccaniche e di un siluro in piombo fresato a controllo numerico che offrono il vantaggio di ridurre il peso della zavorra e, quindi, il dislocamento totale dell’imbarcazione a parità di momento raddrizzante.

COSTRUZIONE E DETTAGLI

La costruzione dello scafo è in vetro-carbonio, coperta interamente in carbonio e interni alleggeriti. Il guscio e la coperta sono laminati in infusione da stampo femmina utilizzando fibre di carbonio; le strutture sempre in carbonio sono laminate in sede e anch’esse realizzate in infusione, diventando un tutt’uno con scafo e coperta, eliminando scricchiolii e rumori. Oltre al classico incollaggio, la coperta è incollata allo scafo così come tutte le paratie, creando una struttura monolitica e molto rigida.

Inoltre, tra i tanti servizi di bordo, ci sono i serbatoi in carbonio strutturale per i liquidi sotto la pavimentazione della dinette, la sala macchine super insonorizzata con doppie guarnizioni sulle porte. Il grande garage, un record nella sua categoria e quasi al livello di quello di un 80 piedi, è progettato per contenere un tender gonfiato di 3,8 metri!

Nel garage sono previsti due argani elettrici per l’apertura del portellone e la movimentazione del tender, sempre all’insegna del comfort e della facilità d’uso.

Lunghezza f.t. m.21,30

Lunghezza gall. m.19,80

Baglio max m. 5,76

Pescaggio m. 2,80/440

Dislocamento kg.27.200

Zavorra kg. 8.100

Motore 195/230 CV

Acqua 1100 LT

Carburante 1200 LT

Sup. vel. 295 mq

Gennaker 390 mq

